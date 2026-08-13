Но пока невозможно определить ее историческую ценность

13 августа 2026, 17:35, ИА Амител

Ремонт сетей / Фото: amic.ru

В Барнауле приостановили реконструкцию на одном участке водовода из-за археологической находки на ул. Ползунова, 45. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Специалисты обнаружили на месте фрагмент деревянной конструкции. После этого письмо направили в Алтайохранкультуру. Эксперты ведомства осмотрели ее и рекомендовали провести дополнительное историко-культурное исследование найденного предмета.

«На сегодняшний день невозможно определить, что это. Имеет ли найденный фрагмент историческую ценность, может установить только историко-культурное исследование», — заявил старший научный сотрудник кафедры археологии, этнографии и музеологии института истории и международных отношений АлтГУ Владимир Семибратов.

Котлован уже огородили, эксперты ведут подготовку к исследовательским изысканиям фрагмента конструкции.

По итогам рассмотрения вопроса, с учетом рекомендаций Алтайохранкультуры и археологов, до начала историко-культурного исследования объект законсервировали. Это необходимо для предотвращения негативного воздействия внешних факторов, в том числе погодных условий.

Замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин поручил комитету по энергоресурсам и газификации начать подготовку необходимой документации для организации исследования.

Где работы на сетях продолжаются?

На других участках реконструкции сетей работы продолжаются по плану. Как отметил председатель комитета по энергоресурсам и газификации Андрей Крюков, по состоянию на 12 августа подрядная организация проложила 1740 метров трубопровода — это 30 % от его общей протяженности.

Сети заменили на следующих участках:

от водопроводного колодца на пересечении пер. Зайчанского и ул. Ипподромной до пер. Малого — Прудского;

от пр. Красноармейского до пр. Ленина по ул. Большой-Олонской (ост. "Спартак-2");

под проспектом Красноармейским;

под рекой Барнаулкой.

Профильному комитету поручили держать на контроле вопрос проведения историко-культурного исследования и работы на других участках объекта.

Напомним, проект реконструкции водопроводных сетей разработали, чтобы обеспечить водоснабжение зоны перспективной застройки в центральной части города, а также объектов территории Барнаульского сереброплавильного завода. На его реализацию с 2025 по 2028 годы планируют направить более 1 млрд рублей за счет средств казначейских инфраструктурных кредитов.

Совещание по поводу реконструкции водопроводных сетей от пер. Зайчанского до ул. Промышленной провел замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин. В нем участвовали начальник отдела водоснабжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Максим Сорокин, замначальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, начальник отдела разрешительной деятельности Елена Кабанова, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, старший научный сотрудник кафедры археологии, этнографии и музеологии института истории и международных отношений АлтГУ Владимир Семибратов, представители подрядной организации ООО "Водоканал-Сервис" (в режиме ВКС), компании-проектировщика, ООО "Барнаульский водоканал" и профильных городских комитетов.