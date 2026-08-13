Реконструкцию на участке водовода в Барнауле приостановили из-за археологической находки
Но пока невозможно определить ее историческую ценность
13 августа 2026, 17:35, ИА Амител
В Барнауле приостановили реконструкцию на одном участке водовода из-за археологической находки на ул. Ползунова, 45. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Специалисты обнаружили на месте фрагмент деревянной конструкции. После этого письмо направили в Алтайохранкультуру. Эксперты ведомства осмотрели ее и рекомендовали провести дополнительное историко-культурное исследование найденного предмета.
«На сегодняшний день невозможно определить, что это. Имеет ли найденный фрагмент историческую ценность, может установить только историко-культурное исследование», — заявил старший научный сотрудник кафедры археологии, этнографии и музеологии института истории и международных отношений АлтГУ Владимир Семибратов.
Котлован уже огородили, эксперты ведут подготовку к исследовательским изысканиям фрагмента конструкции.
По итогам рассмотрения вопроса, с учетом рекомендаций Алтайохранкультуры и археологов, до начала историко-культурного исследования объект законсервировали. Это необходимо для предотвращения негативного воздействия внешних факторов, в том числе погодных условий.
Замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин поручил комитету по энергоресурсам и газификации начать подготовку необходимой документации для организации исследования.
Где работы на сетях продолжаются?
На других участках реконструкции сетей работы продолжаются по плану. Как отметил председатель комитета по энергоресурсам и газификации Андрей Крюков, по состоянию на 12 августа подрядная организация проложила 1740 метров трубопровода — это 30 % от его общей протяженности.
Сети заменили на следующих участках:
- от водопроводного колодца на пересечении пер. Зайчанского и ул. Ипподромной до пер. Малого — Прудского;
- от пр. Красноармейского до пр. Ленина по ул. Большой-Олонской (ост. "Спартак-2");
- под проспектом Красноармейским;
- под рекой Барнаулкой.
Профильному комитету поручили держать на контроле вопрос проведения историко-культурного исследования и работы на других участках объекта.
Напомним, проект реконструкции водопроводных сетей разработали, чтобы обеспечить водоснабжение зоны перспективной застройки в центральной части города, а также объектов территории Барнаульского сереброплавильного завода. На его реализацию с 2025 по 2028 годы планируют направить более 1 млрд рублей за счет средств казначейских инфраструктурных кредитов.
Совещание по поводу реконструкции водопроводных сетей от пер. Зайчанского до ул. Промышленной провел замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин. В нем участвовали начальник отдела водоснабжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Максим Сорокин, замначальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, начальник отдела разрешительной деятельности Елена Кабанова, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, старший научный сотрудник кафедры археологии, этнографии и музеологии института истории и международных отношений АлтГУ Владимир Семибратов, представители подрядной организации ООО "Водоканал-Сервис" (в режиме ВКС), компании-проектировщика, ООО "Барнаульский водоканал" и профильных городских комитетов.
20:03:16 13-08-2026
Ах, какая неудача для Ракшина младшего... Только за сереброплавильный взялись, а тут ТАКОЕ! Это вам ге "Локомотив" в ночлежку переоборудовать, тут тонкость нужна...
10:28:37 14-08-2026
Причем тут они? это через дорогу
Спичку за свой счет реставрируют, спасибо скажите что вместо дохлых кошек скоро будет красивый въезд в город
06:55:47 14-08-2026
в нашем славном городке-есть Арбат.
теперь появилась и Троя.
10:51:56 14-08-2026
Стоит учесть, что изначально канализация в старой части города была теревянной
15:44:17 14-08-2026
эксковатор нашел гнилые доски. Все ппц работа встала...