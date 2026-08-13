"Смелость.Фест – 2026". Алтайская молодежь соберется на самом смелом фестивале лета

Мероприятие состоится 22 августа в Барнауле

13 августа 2026, 16:20, ИА Амител

"Смелость.Фест" / Фото: Дмитрий Ишутинов

22 августа с 15:00 до 21:00 на парковке ТРЦ Galaxy в Барнауле пройдет второй молодежный фестиваль "Смелость.Фест". Гостей ждут выступления звезд российской электронной сцены, чемпионаты по уличным видам спорта, танцевальные баттлы, маркет локальных брендов, гастрономическая зона и множество интерактивов – вход свободный по предварительной регистрации. В 2025 году фестиваль собрал более 3 500 участников, в этом году организаторы ожидают более 4 500 гостей.

На главной сцене фестиваля выступит хедлайнер – российский дуэт Swanky Tunes. Коллектив входит в топ-100 мирового рейтинга DJ Mag, выступал на легендарных площадках Tomorrowland, Ultra Music Festival и Airbeat One. Их треки звучат на радиостанциях от Ибицы до Майами. Вместе с ними сцену разделят музыкальные группы и диджеи Алтайского края.

Особое внимание в этом году уделили спортивной программе. На фестивале пройдут чемпионаты по паркуру, стритболу 1×1 и картингу среди любителей. Также состоятся танцевальные баттлы по направлениям house, popping, hip hop, all styles.

"Смелость.Фест" / Фото: Дмитрий Ишутинов, Николай Бойко, Руслан Гвоздев, Дмитрий Толмачев

Для гостей подготовлена насыщенная интерактивная программа. На площадке "Маркет Смелых" представят свою продукцию молодые предприниматели и локальные бренды Алтайского края: украшения ручной работы, авторская одежда, изделия из дерева и кожи, иллюстрации и полиграфия. На фудкорте можно будет попробовать стрит-фуд, кофе, лимонады и десерты.

На территории фестиваля развернется зона ЭКСПО от партнерских проектов. Творческая мастерская "Каморка" проведет мастер-классы по созданию мини-картин и коллективного арт-объекта. Проект "Безграничные СПОсобности" подготовил серию игровых испытаний в духе популярных интернет-шоу. Также будут работать интерактивные площадки "Слепая зона", Волонтеров-медиков, Волонтеров Победы и другие проекты региона.

Каждый гость фестиваля получит маршрутный лист, проходя по интерактивным зонам, будет собирать отметки и участвовать в розыгрыше призов. Чем больше зон пройдет участник – тем выше шанс на победу. Розыгрыш состоится на главной сцене вечером.

В рамках фестиваля также проходит грантовый конкурс "Росмолодежь.Гранты", победители которого могут получить до 700 000 рублей на реализацию собственных проектов. Защита идей финалистов состоится 22 августа на фестивале, а подать заявки можно до 19 августа.

Фестиваль "Смелость.Фест" проводится при поддержке Росмолодежь.Гранты, генерального партнера Альфа-Банк и официального партнера ТРЦ "Galaxy". Его цель – создать пространство для самореализации молодежи Алтайского края, объединить спорт, музыку, творчество и образование.