В Госдуме призвали отказаться от анонимного интернета

Андрей Свинцов считает, что верификация пользователей поможет ликвидировать "серую зону" фейковых аккаунтов

13 августа 2026, 15:42, ИА Амител

Мобильная связь, интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что России и миру пора отказаться от анонимности в интернете — это поможет ликвидировать "серую зону", которую создают фейковые аккаунты. По мнению депутата, нынешняя система модерации и блокировки контента недостаточно эффективна, пишет "Газета.ru".

Свинцов обратил внимание на то, что даже при наличии жалоб от пользователей удалить нежелательный контент из сети зачастую не удается: четких критериев разграничения легальной и запрещенной информации за исключением прямо запрещенной законом фактически нет.

«Нет же человека, который живет без документов или с поддельными документами? В интернете же 95% аккаунтов — фейки, с которых, как правило, злоумышленники распространяют запрещенный контент», - заявил парламентарий в пресс‑центре НСН.

Депутат подчеркнул, что отсутствие официального запрета на анонимные аккаунты способствует росту нарушений: легальные пользователи вряд ли станут совершать противоправные действия от своего имени.

Свинцов выступает за внедрение верификации в интернете — не только в России, но и в глобальном масштабе.

Аналогичную позицию озвучил вице‑президент Ассоциации предприятий безопасности "Школа без опасности" Сергей Силивончик.

Он считает, что доступ в интернет в России следует организовать строго по подтверждению личности — это может стать серьезным прорывом в борьбе с преступностью. По словам эксперта, верификация позволит анализировать цифровую среду человека и эффективнее выявлять противоправную активность.