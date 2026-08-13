НОВОСТИОбщество

В Госдуме призвали отказаться от анонимного интернета

Андрей Свинцов считает, что верификация пользователей поможет ликвидировать "серую зону" фейковых аккаунтов

13 августа 2026, 15:42, ИА Амител

Мобильная связь, интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Мобильная связь, интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что России и миру пора отказаться от анонимности в интернете — это поможет ликвидировать "серую зону", которую создают фейковые аккаунты. По мнению депутата, нынешняя система модерации и блокировки контента недостаточно эффективна, пишет "Газета.ru".

Свинцов обратил внимание на то, что даже при наличии жалоб от пользователей удалить нежелательный контент из сети зачастую не удается: четких критериев разграничения легальной и запрещенной информации за исключением прямо запрещенной законом фактически нет.

«Нет же человека, который живет без документов или с поддельными документами? В интернете же 95% аккаунтов — фейки, с которых, как правило, злоумышленники распространяют запрещенный контент», - заявил парламентарий в пресс‑центре НСН.

Депутат подчеркнул, что отсутствие официального запрета на анонимные аккаунты способствует росту нарушений: легальные пользователи вряд ли станут совершать противоправные действия от своего имени.

Свинцов выступает за внедрение верификации в интернете — не только в России, но и в глобальном масштабе.
Аналогичную позицию озвучил вице‑президент Ассоциации предприятий безопасности "Школа без опасности" Сергей Силивончик.

Он считает, что доступ в интернет в России следует организовать строго по подтверждению личности — это может стать серьезным прорывом в борьбе с преступностью. По словам эксперта, верификация позволит анализировать цифровую среду человека и эффективнее выявлять противоправную активность.

Роутер, интернет / Изображение сгенерировано

Названо условие введения "белых списков" для домашнего интернета

Для этого необходимы соответствующие решения Минцифры и РКН
НОВОСТИОбщество

Россия интернет
       

Комментарии 11

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Вежливый Человек

16:04:43 13-08-2026

Совсем не умный депутат, берётся судить о вещах вселенского масштаба, а сам порошку наглотался, третьего дня..
Лишение права на анонимность спровоцирует массовый переход в безличные системы, отражает глубокий парадокс цифрового регулирования: попытка государства сделать каждого пользователя «прозрачным» часто приводит к обратному эффекту — люди уходят в среды, где их личность вообще не фиксируется или не имеет значения для системы.

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Вежливый Человек

16:05:09 13-08-2026

В России право на анонимность косвенно гарантируется статьей 23 Конституции, которая защищает тайну переписки и неприкосновенность частной жизни. Однако на практике это право часто вступает в конфликт с требованиями законодательства об идентификации пользователей (например, привязка SIM-карт или аккаунтов к паспорту). Юристы отмечают, что анонимность является важнейшей юридической гарантией реализации прав на имя, частную жизнь и свободное выражение мнения.

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Вежливый Человек

16:05:59 13-08-2026

Гипотеза о том, что запрет анонимности приведет к массовому исходу, подтверждается анализом поведения пользователей в условиях цензуры и тотального контроля.

Когда легальное цифровое пространство становится полностью идентифицируемым («паноптикум»), пользователи, стремящиеся сохранить приватность, не исчезают. Они мигрируют:

В децентрализованные сети: Использование технологий, не требующих регистрации (например, некоторые протоколы mesh-сетей или даркнет), где система технически не знает, кто вы.
В инструменты обхода: Применение сложных цепочек шифрования и подмены данных, что делает пользователя «невидимым» для национальной инфраструктуры.

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Гость

16:32:06 13-08-2026

«Нет же человека, который живет без документов или с поддельными документами"
Вот чем думает депутат? Как нет такого человека? Он есть, и прекрасно живёт без документов или с поддельными документами!!! Более того, на такого человека не распространяются законы принятые вот такими депутатами.

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Гость

16:42:48 13-08-2026

Депутат этот некомпетентен, нет никакой анонимности в российском интернете. Все услуги связи оказываются строго по паспорту, все владельцы сайтов обязаны хранить информацию про всех пользователй, кто когда что написал или сделал.

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Гость

18:08:20 13-08-2026

Почти ежедневно по ТВ показывают как накрывают квартиры с сим-боксами, с помощью которых мошенники проворачивают свои грязные дела. И вот ни разу я не видел, чтоб кто-то ответил откуда берутся эти мешки левых симкарт которые обслуживают конкретные операторы. Ведь по закону купить симку без паспорта невозможно и можно легко отследить как и где она попала в оборот. Можно привлечь операторов за это.
Но как говорится "Можно, а зачем?"

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Гость

20:39:04 13-08-2026

Гость (18:08:20 13-08-2026) Почти ежедневно по ТВ показывают как накрывают квартиры с си... Вчера свежаком порадовали, новый термин по ТВ прозвучал - ПОДДЕЛЬНЫЕ SIM-КАРТЫ.
Жаль не дали факт во всей фактуре.

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Гость

10:53:12 14-08-2026

Гость (18:08:20 13-08-2026) Почти ежедневно по ТВ показывают как накрывают квартиры с си...
Потому что всем хорошо известно, кто крышует бордели и похоронную мафию. Кто-то все еще верит, что деньги уходят за границу?

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Гость

23:48:48 13-08-2026

кто ...увольте этого невежу фантазера

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Акакий

08:30:36 14-08-2026

Если нас призывают отказаться от анонимного интернета ,то давайте откажемся и от тайного голосования.Пусть мы будем голосовать на выборах открыто безо всяких кабинок и прочих ухищрений,а результаты голосования тут же будут отображаться на мониторе.А перед этим мы оставим свою запись в журнале для голосования.Кто нам мешает?У нас все права и свободы ,как говорится ,нам чёрт не брат.И не надо будет особо пересчитывать голоса,а контролировать и наблюдать за процессом будет одно удовольствие.Мы же свободные граждане в правовой стране.Как говорится -баш на баш.

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Гость

15:19:30 15-08-2026

Давно пора это сделать, отвечать за слова это нормально.
И никто из деструктивных элементов никуда не мигрирует, самим для себя пороть чушь им смысла нет никакого

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