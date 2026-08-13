Промышленность Алтайского края усилила позиции в экономике региона и страны

На Дне промышленника в Барнауле подвели итоги отрасли и наградили лучших работников

13 августа 2026, 16:10, ИА Амител

Александр Романенко на Дне промышленника / Фото: пресс-служба АКЗС

12 августа в Барнауле прошел краевой День промышленника. На торжественном мероприятии собрались руководители и сотрудники предприятий, ветераны отрасли и представители власти. Главной темой стали результаты промышленного комплекса региона, его развитие и дальнейшие возможности для роста.

Сегодня промышленность остается одним из ключевых направлений экономики Алтайского края и обеспечивает более трети налоговых поступлений. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что работу предприятий региона высоко оценивают и на федеральном уровне. Заводы края развивают производство, осваивают новые направления, участвуют в импортозамещении и решают важные для страны задачи.

Как развивается промышленность региона?

За последние годы роль промышленности в экономике региона заметно выросла, подчеркнул председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

"Только производство продукции в 2025 году составило 850 млрд рублей, значительно росла прибыль. Регион показывает достойные результаты, мы производим продукцию, которая пользуется спросом и заслуженным уважением не только на российских, но и на мировых рынках", — сказал председатель парламента.

Положительную динамику показывают и другие показатели. В обрабатывающих производствах средняя зарплата за год выросла на 16,8% и достигла 73,1 тыс. рублей. Число работников отрасли увеличилось до 102,6 тыс. человек.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал, что предприятия продолжают осваивать выпуск новой продукции и модернизировать производство. Так, объем готовых металлических изделий вырос на 20,9%, одежды — на 13,5%, химической продукции — на 5,7%.

День промышленника / Фото: пресс-служба АКЗС

Как в крае поддерживают предприятия и кадры?

В 2025 году предприятия региона получили 2,7 млрд рублей федеральных займов и субсидий. Еще 283 млн рублей направили в виде региональной поддержки. Фонд развития Алтайского края предоставил 19 льготных займов на общую сумму 812 млн рублей.

Сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев отметил, что действующие инструменты помогают развивать в том числе малый и средний промышленный бизнес.

Еще одно направление — подготовка будущих специалистов. Руководитель регионального отделения Клуба молодых промышленников Артем Шамков рассказал о фестивале инженерных рабочих профессий "Заводская проходная". За несколько лет его посетили более 100 тыс. человек.

Во время праздника также наградили лучших представителей отрасли.