Учредитель "Ренессанс Косметик" получил медаль за вклад в развитие промышленности Алтая

Виктора Косихина наградили медалью "За заслуги во имя созидания"

13 августа 2026, 15:00, ИА Амител

Виктор Томенко и Виктор Косихин / Фото: Макс Кравченко

Учредитель компании ООО "Ренессанс Косметик" Виктор Косихин получил медаль Алтайского края "За заслуги во имя созидания". Торжественная церемония прошла 12 августа в концертном зале "Сибирь" в рамках чествования работников промышленных предприятий региона с участием губернатора Алтайского края и председателя правительства региона.

Это стало очередным признанием многолетнего вклада Виктора Косихина в развитие промышленности Алтайского края. Ранее он уже получил несколько высоких региональных наград, а также государственную федерального уровня, что подтверждает высокую оценку его профессиональной деятельности как в регионе, так и в стране.

От регионального производителя до крупного предприятия

Под руководством Виктора Косихина ООО "Ренессанс Косметик" прошла путь от регионального производителя до одного из крупнейших предприятий косметической отрасли Сибири. Сегодня предприятие последовательно развивает производственные мощности, модернизирует оборудование, внедряет автоматизацию производственных процессов и современные технологические решения, создавая основу для дальнейшего роста компании.

День промышленника / Фото: Макс Кравченко

Одним из последних значимых этапов развития предприятия стал запуск собственной газопоршневой электростанции. Новый энергетический объект позволит увеличить доступную мощность производства, снизить затраты на электроэнергию и даст дополнительные возможности для дальнейшего развития компании.

Любые достижения предприятия — результат совместной работы большого коллектива, считает Виктор Косихин.

"Для меня эта награда — большая честь и одновременно большая ответственность. Но я никогда не воспринимал подобные награды исключительно как личное достижение. За каждым результатом стоят сотни людей — специалисты производства, инженеры, технологи, сотрудники лабораторий, служб обеспечения, административных подразделений. Именно благодаря людям предприятие развивается, реализует новые проекты и уверенно движется вперед. Искренне благодарю каждого сотрудника за профессионализм, ответственность и преданность общему делу", — отметил учредитель.

Компания продолжает развивать производство

По словам Виктора Косихина, главным принципом развития компании остается постоянное движение вперед, стремление совершенствовать производственные процессы и внедрять современные технологии.

Сегодня ООО "Ренессанс Косметик" продолжает укреплять позиции одного из ведущих российских производителей косметики и бытовой химии, расширяет ассортимент продукции, совершенствует производственные процессы и последовательно реализует проекты для повышения эффективности предприятия.

Медаль "За заслуги во имя созидания" стала еще одним подтверждением высокой оценки многолетней работы по развитию промышленного потенциала Алтайского края, внедрению современных производственных решений и созданию конкурентоспособного отечественного производства на региональном и федеральном уровнях.