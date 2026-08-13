К 1 декабря 2026 года новые услуги станут доступны в 21 регионе

13 августа 2026, 15:25, ИА Амител

Кладбище / Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

К 1 декабря 2026 года на портале "Госуслуги" в 21 регионе станут доступны новые сервисы, позволяющие искать и приобретать места захоронений. Об этом свидетельствует ведомственный паспорт цифровой трансформации Минцифры, с которым ознакомилось издание "Коммерсантъ".

В рамках проекта в Национальную систему пространственных данных планируется загрузить сведения о 14 тысячах кладбищ. Это позволит обеспечить электронный формат для 15 государственных услуг. Бюджет проекта составит 295,5 млн рублей.

По данным Минцифры, в 2026 году решение "Управление захоронениями" уже внедрено в шести регионах, еще в 15 — идет активная работа по подключению. В министерстве подчеркивают, что сервис призван облегчить гражданам получение услуг в сложный жизненный период, сократить административную нагрузку на госорганы, а также сделать более прозрачными учет мест захоронений и рынок похоронных услуг.

Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев полагает, что технически запустить сервисы к заявленному сроку реально. Вместе с тем опыт пилотной эксплуатации выявил ряд сложностей.

Среди них — проблемы с автоматической подгрузкой данных из государственных реестров, неполнота или разрозненность информации о конкретных местах захоронений, отсутствие возможности выбрать участок на интерактивной карте, а также сохранение бумажного документооборота при оформлении подзахоронений.

Дополнительными барьерами остаются дефицит финансирования, нехватка оборудования и квалифицированных специалистов на муниципальном уровне, где сосредоточена основная практическая работа.