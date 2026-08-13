На "Госуслугах" появятся сервисы для поиска и покупки мест на кладбищах
К 1 декабря 2026 года новые услуги станут доступны в 21 регионе
13 августа 2026, 15:25, ИА Амител
К 1 декабря 2026 года на портале "Госуслуги" в 21 регионе станут доступны новые сервисы, позволяющие искать и приобретать места захоронений. Об этом свидетельствует ведомственный паспорт цифровой трансформации Минцифры, с которым ознакомилось издание "Коммерсантъ".
В рамках проекта в Национальную систему пространственных данных планируется загрузить сведения о 14 тысячах кладбищ. Это позволит обеспечить электронный формат для 15 государственных услуг. Бюджет проекта составит 295,5 млн рублей.
По данным Минцифры, в 2026 году решение "Управление захоронениями" уже внедрено в шести регионах, еще в 15 — идет активная работа по подключению. В министерстве подчеркивают, что сервис призван облегчить гражданам получение услуг в сложный жизненный период, сократить административную нагрузку на госорганы, а также сделать более прозрачными учет мест захоронений и рынок похоронных услуг.
Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев полагает, что технически запустить сервисы к заявленному сроку реально. Вместе с тем опыт пилотной эксплуатации выявил ряд сложностей.
Среди них — проблемы с автоматической подгрузкой данных из государственных реестров, неполнота или разрозненность информации о конкретных местах захоронений, отсутствие возможности выбрать участок на интерактивной карте, а также сохранение бумажного документооборота при оформлении подзахоронений.
Дополнительными барьерами остаются дефицит финансирования, нехватка оборудования и квалифицированных специалистов на муниципальном уровне, где сосредоточена основная практическая работа.
15:33:17 13-08-2026
раньше боролись за "место под Солнцем" а сейчас за место ...
15:56:47 13-08-2026
Надо токенизировать места на погосте - по сути сделать захоронение на предъявителя. Шикарная вещь - лучше "Честного знака" (аналога акциза на молоко и воду), только честнее.
16:02:32 13-08-2026
Вежливый Человек (15:56:47 13-08-2026) Надо токенизировать места на погосте - по сути сделать захор...
наводим камеру смартфона на QR-код и видим кто похоронен ...
Неплохая идея ...
11:10:26 14-08-2026
Шинник (16:02:32 13-08-2026) наводим камеру смартфона на QR-код и видим кто похоронен...
По ссылке открывается заранее записанное видео и начинается со слов: "Да, это я. Вам, наверное, интересно, как я оказался в такой ситуации..."
16:04:07 13-08-2026
хорошо.
что у нас 22 регион.
16:05:23 13-08-2026
в новосибирске давно вся база оцифрована
а у нас нет ничего
потеряли могилу дяди, маминого брата на власихинском
спросили план на кладбище , нет говорят такого
как нет????????
спросите говорит у родственников
у каких ? у мертвых?
17:18:25 13-08-2026
Гость (16:05:23 13-08-2026) в новосибирске давно вся база оцифрованаа у нас нет ниче... надо ездить чаще.
а не только в родительский день.
колонной, в пробках.
попробуйте дать денег-сразу вытяните ту карту.
09:01:02 14-08-2026
такая память. (17:18:25 13-08-2026) надо ездить чаще.а не только в родительский день.кол... чаще это как? каждую неделю? или может день начинать с погоста?
10:04:41 14-08-2026
Гость (09:01:02 14-08-2026) чаще это как? каждую неделю? или может день начинать с погос... да, хотя бы раз в квартал.
4 сезона-4 раза в год.
а не один раз в год-потому что родительский день, все едут, значит и тебе надо тоже отметиться.
из таких-каждый год пробки,
смотрите- мы тоже помним.
11:12:04 14-08-2026
показуха и пыль.. (10:04:41 14-08-2026) да, хотя бы раз в квартал.4 сезона-4 раза в год.а не...
Что вы там делаете каждый квартал, тем более зимою?
19:27:48 14-08-2026
Гость (11:12:04 14-08-2026) Что вы там делаете каждый квартал, тем более зимою?... один раз в году..
думаю о бренности..
прокатись зимой-там дороги чистят.
принеси живые цветы, а не муляж.
и камушек.
16:06:07 13-08-2026
Президент Ассоциации крематориев России©
16:07:17 13-08-2026
Скоро аукционные торги еще сделают за место на погосте. С такими гос услугами и помирать не захочешь.
16:47:28 13-08-2026
Гость (16:07:17 13-08-2026) Скоро аукционные торги еще сделают за место на погосте. С та... в колумбарии.
на полочку, за стекло.
16:49:54 13-08-2026
да ладно. (16:47:28 13-08-2026) в колумбарии.на полочку, за стекло. ... цивильненько и в духе предков.
20:12:24 13-08-2026
Гость (16:07:17 13-08-2026) Скоро аукционные торги еще сделают за место на погосте. С та... А сейчас лот № ******Слева берёзка,справа рябинка.Начальная цене $$$.
18:21:09 13-08-2026
А нафига вот это вот хранение мощей? Крематорий - очень хорошая штука. Как мы мрем - скоро земли даже для небольшой популяции не останется
08:59:56 14-08-2026
Гость (18:21:09 13-08-2026) А нафига вот это вот хранение мощей? Крематорий - очень хоро... а урну где хранить? дома?
10:06:18 14-08-2026
Гость (08:59:56 14-08-2026) а урну где хранить? дома?... про катись, в колумбарии на экскурсию.
10:06:34 14-08-2026
Гость (08:59:56 14-08-2026) а урну где хранить? дома?...
1) Дома, в специальном колумбарии, на даче, в гараже, в погребе...
2) Захоронить на уже имеющейся могиле родственников
3) Прах развеять, а урну выбросить или использовать как вазочку.
Некоторые люди сами готовы создавать себе проблемы на ровном месте
09:31:11 14-08-2026
Гость (18:21:09 13-08-2026) Крематорий - очень хорошая штука. Ну вот смотри. После Армагеддона Господь воскресит всех мёртвых за всё время существования Земли. Но только тех кто целиком ровненько в гробу лежал. Пепел то как воскресишь? Никак. Так что кто решил себя сжечь - скатертью по попе. Нормальные люди ложатся в землю красивыми, умытыми и целиком. И табличка сверху чтобы Господь различал где кто.
10:00:44 14-08-2026
Гость (09:31:11 14-08-2026) Ну вот смотри. После Армагеддона Господь воскресит всех мёрт...
А чем пепел принципиально отличается от остатков после разложения и гниения? За сотни тысяч лет даже кости большинства погребенных превратились в прах, то есть по сути агрегатное состояние у них плюс-минус одинаковое с пеплом. Или для процесса воскрешения необходимо структурная целостность костей, и после армагеддона восстанет армия скелетонов?
"Так что кто решил себя сжечь - скатертью по попе. Нормальные люди ложатся в землю красивыми, умытыми и целиком"
---
А как насчет тех, кто погиб при пожаре, и их останки были захоронены по христианской процедуре? Их не воскресят? Или воскресят в том же обгорелом виде? А те, добропорядочные христиане, что погибли в пожарах и по какой-то причине вообще не были захоронены, им откажут в воскрешении?
"И табличка сверху чтобы Господь различал где кто."
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А без таблички всеведущий и всезнающий Господь конечно не сможет различить, где кто лежит. То есть по сути массово будут воскрешены только те, кто умер ну не более 300-400 лет назад. На самом деле я его прекрасно понимаю, кто не любит халтурить на работе: нет докУментов - ступай отседова.
10:29:28 14-08-2026
Гость (10:00:44 14-08-2026) А чем пепел принципиально отличается от остатков после ... Гость, ты предполагаешь, а Бог-Создатель располагает, если Он сказал, что все умершие будут воскрешены, кроме самоубийц и Гитлеров, то будут воскрешены. Богу-Создателю зачем обманывать?
10:38:58 14-08-2026
Гость (10:00:44 14-08-2026) А чем пепел принципиально отличается от остатков после ... Ваша теологическая теория - одно сплошное заблуждение. Господь создал человека по образу и подобию своему. И если после жизни над телом глумиться, а именно превратить его в пепел - это по сути глумленье над Божьим Замыслом, поэтому такие идут мимо на очередь к Воскрешению. К телу, которое по сути создал Бог и которое является божественным творением, надо относится подобающе и с уважением. А кто его спиртом травит, колет в него всякое, а потом ещё и до тла сжигает - досвидосики ариведерчи. Хотели быть пеплом - оставайтесь пеплом вечность.
10:45:44 14-08-2026
Гость (10:38:58 14-08-2026) Ваша теологическая теория - одно сплошное заблуждение. Госпо... Гость, по Вере исцеление, если у тебя ее нет то в голове холодец жидкого состояния.
10:12:10 14-08-2026
Гость (09:31:11 14-08-2026) Ну вот смотри. После Армагеддона Господь воскресит всех мёрт... буддисты улыбаются..
пока вы ждёте воскрешения-мы проживём тысячу жизней..
правда есть варианты..
можно в следующую жизнь-оказаться ёжиком или дубом.
хотя, это всё..
колесо Сансары.
09:53:42 14-08-2026
Похоронная отрасль России цветет и процветает на фоне всех отраслей.
11:08:47 14-08-2026
Гость (09:53:42 14-08-2026) Похоронная отрасль России цветет и процветает на фоне всех о...
Поток клиентов не иссякает и даже растет
11:14:39 14-08-2026
Гость (10:38:58 14-08-2026) Ваша теологическая теория - одно сплошное заблуждение. Госпо...
То есть ответить на мои вопросы вы не можете, да? Впрочем иного и не ожидалось...