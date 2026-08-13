Медаль "Мать солдата" от ЛДПР получили 11 жительниц Курьинского района

Это благодарность женщинам, воспитавшим достойных защитников Отечества

13 августа 2026, 15:56, ИА Амител

Мать солдата/Кадр из видеосюжета "Вести Алтай"

11-ти матерям участников СВО из Курьинского района вручили медаль "Мать солдата". Её в конце прошлого года учредила ЛДПР. Это благодарность за воспитание настоящих защитников Отечества.

Вручить такую награду именно этим людям попросили односельчане награждённых.

Депутату Алтайского заксобрания Сергею Булаеву позвонил даже боец из зоны спецоперации с просьбой наградить его маму за любовь и заботу.

В партии решили не устраивать пышное мероприятие, а прошли по домам, где живут родители бойцов. Вместе с Лидией Пищальниковой, заведующей социально-реабилитационным отделением центра соцобслуживания населения Усть-Калманского района, посмотрели, в каких условиях они живут и рассказали о мерах поддержки, которые действуют в Алтайском крае.

А родители рассказывали о своих сыновьях, которыми очень гордятся. Например, сын Зильфиры Саптояковой спас жизнь командиру и товарищам и за это награжден "Орденом мужества". Сюжет об этом сняли "Вести Алтай".

"Во время Великой Отечественной войны более шести тысяч солдат ушли из Курьи защищать на фронт. Сегодня в период СВО, когда родина опять позвала на помощь, сельчане вновь отправились на ее защиту. Дома и ждут самые близкие - их мамы. И наша медаль это небольшая благодарность за то, что они воспитали настоящих героев", - отметил Сергей Булаев.

Добавим, всего в крае сейчас действует более 80 мер поддержки участников СВО и членов их семей.