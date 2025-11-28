Машины всмятку. Жуткое лобовое ДТП произошло на трассе Барнаул-Алейск

На трассе Барнаул-Алейск произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

28 ноября 2025, 17:30, ИА Амител

На трассе Барнаул–Алейск произошла серьезная авария. По предварительным данным, ДТП случилось на повороте с федеральной трассы в сторону Алейска, пишет Telegram-канал "В курсе 22".

На опубликованных кадрах видно два автомобиля, столкнувшиеся лоб в лоб, а рядом — человека без признаков жизни.

На месте работают сотрудники ДПС и медики, детали происшествия и сведения о пострадавших сейчас уточняются.

