Машины всмятку. Жуткое лобовое ДТП произошло на трассе Барнаул-Алейск
На трассе Барнаул-Алейск произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей.
28 ноября 2025, 17:30, ИА Амител
На трассе Барнаул–Алейск произошла серьезная авария. По предварительным данным, ДТП случилось на повороте с федеральной трассы в сторону Алейска, пишет Telegram-канал "В курсе 22".
На опубликованных кадрах видно два автомобиля, столкнувшиеся лоб в лоб, а рядом — человека без признаков жизни.
На месте работают сотрудники ДПС и медики, детали происшествия и сведения о пострадавших сейчас уточняются.
Ранее сообщалось, что в Косихинском районе Алтайского края произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Авария случилась 19 ноября в 14:15 на 262-м километре Чуйского тракта, где столкнулись Subaru Forester и Nissan Juke.
21:43:11 29-11-2025
Девочка которая в больнице моя одноклассница