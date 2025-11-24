Авария с участием автобуса № 60 и кроссовера в Барнауле попала под контроль прокуратуры

После аварии за медицинской помощью обратились пятеро горожан

Прокуратура взяла на контроль обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло в Барнауле днем 24 ноября. Авария случилась в 16:40 на улице Солнечная Поляна, рядом с домом № 35а.

По данным барнаульской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai Creta, мужчина 1959 года рождения, не уступил дорогу при выезде с прилегающей территории. Машина столкнулась с маршрутным автобусом № 60. После аварии за медицинской помощью обратились пятеро граждан.

«По поручению прокурора Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров, а также причин и условий, которые могли привести к происшествию. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения», – сообщили в прокуратуре.

