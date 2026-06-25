"Много рисков". Барнаульский врач о лечении зубов в Китае и голливудских улыбках

Главный врач клиники "СемьяДент" рассказывает, из чего складываются цены на лечение зубов и как правильно выбрать стоматолога

25 июня 2026, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFJ5in7B

Если стоматология дорогая, значит ли это, что она качественная? "Не всегда", — говорит гость "Переговорки" на amic.ru, главный врач сети клиник "СемьяДент" в Алтайском крае и Республике Алтай Игорь Ефимов. Также узнали, из чего складывается цена на лечение и восстановление зубов. Почему врач отказывает пациентам, которые пришли к нему за "голливудской улыбкой". Поговорили о стоматологическом туризме в Китай и рисках, с которыми сталкиваются жители Алтайского края. "Иногда абсолютно все приходится переделывать", — предупреждает эксперт.

Кто в "Переговорке"



Ефимов Игорь Анатольевич, главный врач сети клиник "СемьяДент" в Алтайском крае и Республике Алтай. Хирург-имплантолог, специализирующийся на имплантации и костно-пластических манипуляциях. 16 лет помогает пациентам вернуть здоровье, жевательную функцию и красоту улыбки. За последний год установил более 800 имплантов.



Сеть клиник "СемьяДент" — это пять клиник в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске. Работают на рынке Алтайского края с 2015 года.



В 2026 году клиники "СемьяДент" — единственные в Алтайском крае — вошли в федеральный рейтинг лучших частных стоматологических клиник России экспертного журнала о стоматологии Startsmile ("Стартсмайл") при информационной поддержке Forbes Russia ("Форбс Раша"). Получили награды в номинациях: "Семейные" и "Детские" сетевые стоматологические клиники.

01:12 "Качественная стоматология в Китае не является дешевой". О стоматологическом туризме в Китай и рисках пациентов.

04:39 "Иногда абсолютно все". О том, с какими проблемами после китайских стоматологов обращаются жители Алтайского края и что приходится переделывать барнаульским специалистам.

05:10 Правда ли, что в Китае дают десять лет гарантии на пролеченные зубы? А как в России? И на что на самом деле распространяется эта гарантия?

06:19 Из чего складывается цена на стоматологические услуги. И всегда ли высокая цена — гарант качества?

08:46 Как правильно выбрать стоматолога и клинику? Эксперт советует смотреть на возраст организации и перечень оказываемых ею услуг. А еще — внимательно читать договор.

11:48 На маркетплейсах продаются дешевые средства для отбеливания зубов, виниры и многое другое. Можно ли ими пользоваться? "Можно нанести непоправимый вред", — предупреждает стоматолог.

14:37 Почему так много стало стоматологических клиник? Это выгодный бизнес?

16:33 Эксперт рассказывает, почему не любит "голливудские улыбки" и отказывает пациентам, которые просят "такое же".

19:17 "Вплоть до онкозаболеваний". Врач перечисляет риски и ситуации, из-за которых пациенту приходилось удалять импланты, установленные в Китае.

20:38 О том, сколько уже лет Игорь Анатольевич работает в стоматологии и занимается имплантацией.

21:41 "Бум имплантического лечения начался в 2000-х годах". О том, какие еще есть способы восстановления жевательной функции, противопоказаниях и не только. "Улыбка в природе — признак агрессии", — напоминает эксперт.

23:34 В этом году сеть клиник "СемьяДент", единственная в Алтайском крае, вошла в федеральный рейтинг лучших. О том, что это за рейтинг и что он значит.

26:39 О задачах и перспективах клиники. "Впереди новые горизонты" и "не будем распыляться на Китай", рассказывает главный врач.

Сеть экспертных цифровых стоматологий "СемьяДент"

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