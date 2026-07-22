Мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом на Алтае

Водитель мотоцикла не имел права управления транспортом соответствующей категории и ехал без мотошлема

22 июля 2026, 23:02, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе Республики Алтай вечером 21 июля произошло ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля КамАЗ. В результате аварии водитель байка получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, происшествие случилось около 21:04 возле села Шыргайту. По предварительным данным, 28-летний водитель мотоцикла Racer Enduro 200 выехал на полосу встречного движения в месте, где такой маневр запрещен.

На встречной полосе мотоцикл столкнулся с КамАЗом, которым управлял 48-летний мужчина. В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в Шебалинскую районную больницу.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что водитель мотоцикла не имел права управления транспортом соответствующей категории и ехал без мотошлема.

В отношении мужчины составили административные материалы за управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории, езду без мотошлема и выезд на встречную полосу с нарушением требований правил дорожного движения.