В Горном Алтае турист из Белоруссии устроил ДТП с подростками на мотоцикле

Водитель квадроцикла не имел права управления транспортными средствами

19 июля 2026, 14:09, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Майминском районе Республики Алтай поздним вечером 17 июля произошло ДТП с участием квадроцикла и мотоцикла. В результате аварии пострадали двое подростков и водитель квадроцикла, сообщили в МВД по региону.

По данным полиции, происшествие случилось около 23:30 недалеко от села Манжерок. Предварительно установлено, что 36-летний гражданин Белоруссии, управляя квадроциклом "Ирбис 200", выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу мотоциклу Racer Avantis, который двигался по главной дороге.

За рулем двухколесного транспорта находился 14-летний житель села Озерного. После столкновения подросток получил ушибы и ссадины. Его доставили в республиканскую больницу, где приняли решение о госпитализации.

Кроме мотоциклиста, травмы получили его 14-летний пассажир и водитель квадроцикла. Им оказали медицинскую помощь без последующей госпитализации.

Во время разбирательства сотрудники полиции установили, что водитель квадроцикла не имел права управления транспортными средствами.

В отношении мужчины составили административные материалы за управление транспортным средством без водительского удостоверения, а также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать сотрудники полиции.