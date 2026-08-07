На десять лет вперед. Как ГК "Алгоритм" развивает "Нью-Терру" и соседние территории

В 2026 году компания ввела более 100 тыс. кв. м жилья и вошла в топ-15 застройщиков России по этому показателю на май текущего года

07 августа 2026, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFHwNTHK

ЖК "Прайм" в квартале "Нью Терра" / Иллюстрация: ГК "Алгоритм"

Комплексное освоение территорий стало для Барнаула одним из первых шагов к новому этапу городского развития, когда застройщик не просто возводит дома, а вместе с жильем формирует дороги, социальные объекты, коммерческие площади и общественные пространства. Одним из участников этого процесса стала ГК "Алгоритм". С 2019 года компания развивает квартал "Нью-Терра" — большой городской район, где жилые комплексы должны постепенно складываться в полноценную среду для жизни. О рынке, инфраструктуре и планах на ближайшие годы рассказал директор группы компаний Андрей Суртаев.

Более 100 тысяч "квадратов" за год

В 2026 году ГК "Алгоритм" ввела 100,6 тыс. кв. м жилья. Благодаря этому компания вошла в топ-15 общероссийского рейтинга застройщиков по объему ввода на май 2026 года.

Основной результат обеспечили четыре крупных жилых комплекса — "Современник", "Прайм", "Спектр" и "Сокол". Всего это около 2,5 тыс. квартир.

При этом для компании важны не только итоговые цифры, отмечает Андрей Суртаев. По его словам, главный результат года — сохранение команды и темпов строительства.

«Самое главное — мы не останавливаемся. Сохранили коллектив и темпы строительства. Готовимся к выравниванию рынка: выполняем фундаменты домов, чтобы быстро начать стройку. Получены разрешения под пять ЖК», — рассказал он.

Также у "Алгоритма" есть земельный банк, которого хватит для реализации проектов в ближайшие десять лет. Андрей Суртаев подчеркивает: возможность планировать развитие на долгий срок и не зависеть от краткосрочных колебаний рынка для компании важнее формальных наград.

Андрей Суртаев / Фото: Антон Губанов

Как развивается "Нью-Терра"

Сейчас застройщик занимается благоустройством пространства вокруг "Нью-Терры" и созданием удобных маршрутов для пешеходов. Проекты дорог внутри квартала уже получили положительное заключение государственной экспертизы.

Кроме того, компания разработала документацию по расширению улицы Просторной и участка Павловского тракта между Трактовой и Власихинской и направила ее в администрацию Барнаула.

Параллельно с жильем в новом районе предусмотрено строительство социальных объектов. Согласно проекту комплексного развития территории, здесь должны появиться пять детских садов, школы и поликлиника.

«Мы стремимся к тому, чтобы жилье и социальная инфраструктура развивались последовательно», — подчеркнул Андрей Суртаев.

После ввода ЖК "Колумб" компания начала проектирование детских садов и школ. На первый детский сад — "Веселая галерея" — уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Сейчас объект вносят в соответствующую госпрограмму.

В 2025 году рядом с ЖК "Колумб" "Алгоритм" установил остановочные павильоны для общественного транспорта. Кроме того, от квартала организовали движение школьного автобуса, чтобы родителям не приходилось ежедневно возить детей на учебу на личном автомобиле.

Проект детского сада "Веселая галерея" / Иллюстрация: ИСК "Алгоритм"

Социальные объекты с идеей

Одним из заметных социальных объектов "Нью-Терры" станет детский сад "Веселая галерея". Его планируют сделать не только дошкольным учреждением, но и пространством с выставочными зонами и возможностями для коррекционной работы с детьми.

Всего в новом квартале появятся два образовательных комплекса — "Мир" и "Гармония". В состав каждого войдут школа и два детских сада. Школьные здания оснастят бассейнами, спортивными залами, кабинетами робототехники, а также студиями для занятий фотографией и кино.

"Веселая галерея" станет самостоятельным объектом, его расположат между жилыми комплексами "Колумб" и "Флагман".

Андрей Суртаев отмечает, что компания хотела уйти от типового подхода к социальным учреждениям. По его словам, задача заключалась в том, чтобы создать современные пространства со своей концепцией и дополнительными возможностями для развития детей.

«Социальные объекты должны не просто обеспечивать необходимое количество мест, но и становиться полноценной частью современной городской среды», — считает директор ГК "Алгоритм".

ЖК "Прайм" / Иллюстрация: ГК "Алгоритм"

Низкая плотность и закрытые дворы

Одной из особенностей застройки "Нью-Терры" Андрей Суртаев считает сравнительно небольшую плотность жилых домов. На отдельных участках коэффициент находится на уровне 1,4–1,5, тогда как в центральной части Барнаула он может достигать 2–2,5. В среднем по всему кварталу показатель остается ниже единицы.

Благодаря такой планировке между корпусами сохраняются заметные расстояния, а значительную часть территории занимают зеленые пространства. Эти зоны уже используют для прогулок и отдыха.

Еще один принцип проекта — размещение домов по периметру и организация дворов без постоянного автомобильного трафика. Внутреннее пространство отдают под детские и спортивные площадки, тихие зоны, озеленение и места для отдыха. Большую часть парковок размещают за пределами дворов.

По словам Суртаева, такой подход рассчитан на тех, кто хочет жить в современном городском районе, но при этом избежать ощущения тесной застройки и постоянной нехватки мест для автомобилей.

ЖК "Спектр" / Иллюстрация: ГК "Алгоритм"

Больше чем квартал

Квартал "Нью-Терра", а также соседний участок площадью 42 га, который ГК "Алгоритм" получила в аренду после торгов ДОМ.РФ, разрабатывают по требованиям федерального оператора. В отдельных случаях они строже базовых градостроительных норм.

Новая территория в приаэродромной зоне продолжит уже начатое освоение района. Как рассказал Андрей Суртаев, здесь также применят формат комплексного развития с невысокой плотностью застройки. Основу квартала составят дома преимущественно высотой около десяти этажей. Одновременно предусмотрят фитнес-центры, больницу с поликлиникой, дом творчества, парковки и торговые объекты.

Жилые корпуса планируют расположить так, чтобы школы и детские сады находились внутри микрорайонов. Благодаря такой схеме детям не придется пересекать крупные автомобильные магистрали по дороге на занятия.

«Квартал будет очень интересным. Надеемся приступить к строительству через пять лет. ПАО "ДОМ.РФ" уже утвердило концепцию, сейчас идет согласование в администрации города», — рассказал Суртаев.

Также компания разрабатывает два микрорайона в будущей промзоне. Часть территории, которая примыкает к жилью, хотят отвести под коммерческую застройку: торговые и бизнес-центры, гаражные боксы и автосервисы. По словам руководителя, в районе должна сформироваться активная городская жизнь.

ЖК "Спектр" / Иллюстрация: ГК "Алгоритм"

Сети и дороги

Развитием инженерной инфраструктуры будущего района ГК "Алгоритм" занимается с 2019 года. Перед началом строительства первого корпуса ЖК "Колумб" застройщик подвел к площадке основные коммуникации — водоснабжение, теплосети и электричество.

Теперь, по словам Андрея Суртаева, необходимо совместно с городскими властями заранее продумать единую схему подключения всей территории. Она должна обеспечить будущим застройщикам доступ к инженерным сетям еще до выхода на площадки. Такой подход позволит избежать ситуации, когда с появлением каждого нового квартала приходится заново вскрывать уже построенные дороги для прокладки коммуникаций.

Транспортную схему будущего района по заказу застройщиков готовит институт "Алтайкоммунпроект". Новые кварталы предполагается связать с основными городскими магистралями сразу в нескольких направлениях — через Павловский тракт, проспект Космонавтов, а также улицы Юрина и Антона Петрова.

Наиболее заметные изменения могут затронуть улицу Антона Петрова. Согласно проекту, ее проезжую часть расширят до шести полос, а трамвайные пути продлят до улицы Звездной.

Таким образом, "Нью-Терра" и соседние площадки постепенно формируют не отдельный жилой массив, а новый городской район с понятной логикой развития, социальной инфраструктурой, дорогами, коммерческими объектами и запасом проектов на годы вперед.

ЖК "Прайм" / Иллюстрация: ГК "Алгоритм"

"Алгоритм"

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Застройщик ЖК "Колумб" — ООО "СЗ "ДСК", проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ЖК "Спектр" — ООО "СЗ "ДСК", проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ЖК "Прайм" — ООО "СЗ "Смарт", проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ЖК "Флагман" — ООО "СЗ "Алгоритм-Строй", проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ЖК "Спектр", вторая очередь — ООО "СЗ "Алгоритм-Инвест", проектная декларации на сайте наш.дом.рф.

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