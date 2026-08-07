На десять лет вперед. Как ГК "Алгоритм" развивает "Нью-Терру" и соседние территории
В 2026 году компания ввела более 100 тыс. кв. м жилья и вошла в топ-15 застройщиков России по этому показателю на май текущего года
07 августа 2026, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFHwNTHK
Комплексное освоение территорий стало для Барнаула одним из первых шагов к новому этапу городского развития, когда застройщик не просто возводит дома, а вместе с жильем формирует дороги, социальные объекты, коммерческие площади и общественные пространства. Одним из участников этого процесса стала ГК "Алгоритм". С 2019 года компания развивает квартал "Нью-Терра" — большой городской район, где жилые комплексы должны постепенно складываться в полноценную среду для жизни. О рынке, инфраструктуре и планах на ближайшие годы рассказал директор группы компаний Андрей Суртаев.
Более 100 тысяч "квадратов" за год
В 2026 году ГК "Алгоритм" ввела 100,6 тыс. кв. м жилья. Благодаря этому компания вошла в топ-15 общероссийского рейтинга застройщиков по объему ввода на май 2026 года.
Основной результат обеспечили четыре крупных жилых комплекса — "Современник", "Прайм", "Спектр" и "Сокол". Всего это около 2,5 тыс. квартир.
При этом для компании важны не только итоговые цифры, отмечает Андрей Суртаев. По его словам, главный результат года — сохранение команды и темпов строительства.
«Самое главное — мы не останавливаемся. Сохранили коллектив и темпы строительства. Готовимся к выравниванию рынка: выполняем фундаменты домов, чтобы быстро начать стройку. Получены разрешения под пять ЖК», — рассказал он.
Также у "Алгоритма" есть земельный банк, которого хватит для реализации проектов в ближайшие десять лет. Андрей Суртаев подчеркивает: возможность планировать развитие на долгий срок и не зависеть от краткосрочных колебаний рынка для компании важнее формальных наград.
Как развивается "Нью-Терра"
Сейчас застройщик занимается благоустройством пространства вокруг "Нью-Терры" и созданием удобных маршрутов для пешеходов. Проекты дорог внутри квартала уже получили положительное заключение государственной экспертизы.
Кроме того, компания разработала документацию по расширению улицы Просторной и участка Павловского тракта между Трактовой и Власихинской и направила ее в администрацию Барнаула.
Параллельно с жильем в новом районе предусмотрено строительство социальных объектов. Согласно проекту комплексного развития территории, здесь должны появиться пять детских садов, школы и поликлиника.
«Мы стремимся к тому, чтобы жилье и социальная инфраструктура развивались последовательно», — подчеркнул Андрей Суртаев.
После ввода ЖК "Колумб" компания начала проектирование детских садов и школ. На первый детский сад — "Веселая галерея" — уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Сейчас объект вносят в соответствующую госпрограмму.
В 2025 году рядом с ЖК "Колумб" "Алгоритм" установил остановочные павильоны для общественного транспорта. Кроме того, от квартала организовали движение школьного автобуса, чтобы родителям не приходилось ежедневно возить детей на учебу на личном автомобиле.
Социальные объекты с идеей
Одним из заметных социальных объектов "Нью-Терры" станет детский сад "Веселая галерея". Его планируют сделать не только дошкольным учреждением, но и пространством с выставочными зонами и возможностями для коррекционной работы с детьми.
Всего в новом квартале появятся два образовательных комплекса — "Мир" и "Гармония". В состав каждого войдут школа и два детских сада. Школьные здания оснастят бассейнами, спортивными залами, кабинетами робототехники, а также студиями для занятий фотографией и кино.
"Веселая галерея" станет самостоятельным объектом, его расположат между жилыми комплексами "Колумб" и "Флагман".
Андрей Суртаев отмечает, что компания хотела уйти от типового подхода к социальным учреждениям. По его словам, задача заключалась в том, чтобы создать современные пространства со своей концепцией и дополнительными возможностями для развития детей.
«Социальные объекты должны не просто обеспечивать необходимое количество мест, но и становиться полноценной частью современной городской среды», — считает директор ГК "Алгоритм".
Низкая плотность и закрытые дворы
Одной из особенностей застройки "Нью-Терры" Андрей Суртаев считает сравнительно небольшую плотность жилых домов. На отдельных участках коэффициент находится на уровне 1,4–1,5, тогда как в центральной части Барнаула он может достигать 2–2,5. В среднем по всему кварталу показатель остается ниже единицы.
Благодаря такой планировке между корпусами сохраняются заметные расстояния, а значительную часть территории занимают зеленые пространства. Эти зоны уже используют для прогулок и отдыха.
Еще один принцип проекта — размещение домов по периметру и организация дворов без постоянного автомобильного трафика. Внутреннее пространство отдают под детские и спортивные площадки, тихие зоны, озеленение и места для отдыха. Большую часть парковок размещают за пределами дворов.
По словам Суртаева, такой подход рассчитан на тех, кто хочет жить в современном городском районе, но при этом избежать ощущения тесной застройки и постоянной нехватки мест для автомобилей.
Больше чем квартал
Квартал "Нью-Терра", а также соседний участок площадью 42 га, который ГК "Алгоритм" получила в аренду после торгов ДОМ.РФ, разрабатывают по требованиям федерального оператора. В отдельных случаях они строже базовых градостроительных норм.
Новая территория в приаэродромной зоне продолжит уже начатое освоение района. Как рассказал Андрей Суртаев, здесь также применят формат комплексного развития с невысокой плотностью застройки. Основу квартала составят дома преимущественно высотой около десяти этажей. Одновременно предусмотрят фитнес-центры, больницу с поликлиникой, дом творчества, парковки и торговые объекты.
Жилые корпуса планируют расположить так, чтобы школы и детские сады находились внутри микрорайонов. Благодаря такой схеме детям не придется пересекать крупные автомобильные магистрали по дороге на занятия.
«Квартал будет очень интересным. Надеемся приступить к строительству через пять лет. ПАО "ДОМ.РФ" уже утвердило концепцию, сейчас идет согласование в администрации города», — рассказал Суртаев.
Также компания разрабатывает два микрорайона в будущей промзоне. Часть территории, которая примыкает к жилью, хотят отвести под коммерческую застройку: торговые и бизнес-центры, гаражные боксы и автосервисы. По словам руководителя, в районе должна сформироваться активная городская жизнь.
Сети и дороги
Развитием инженерной инфраструктуры будущего района ГК "Алгоритм" занимается с 2019 года. Перед началом строительства первого корпуса ЖК "Колумб" застройщик подвел к площадке основные коммуникации — водоснабжение, теплосети и электричество.
Теперь, по словам Андрея Суртаева, необходимо совместно с городскими властями заранее продумать единую схему подключения всей территории. Она должна обеспечить будущим застройщикам доступ к инженерным сетям еще до выхода на площадки. Такой подход позволит избежать ситуации, когда с появлением каждого нового квартала приходится заново вскрывать уже построенные дороги для прокладки коммуникаций.
Транспортную схему будущего района по заказу застройщиков готовит институт "Алтайкоммунпроект". Новые кварталы предполагается связать с основными городскими магистралями сразу в нескольких направлениях — через Павловский тракт, проспект Космонавтов, а также улицы Юрина и Антона Петрова.
Наиболее заметные изменения могут затронуть улицу Антона Петрова. Согласно проекту, ее проезжую часть расширят до шести полос, а трамвайные пути продлят до улицы Звездной.
Таким образом, "Нью-Терра" и соседние площадки постепенно формируют не отдельный жилой массив, а новый городской район с понятной логикой развития, социальной инфраструктурой, дорогами, коммерческими объектами и запасом проектов на годы вперед.
"Алгоритм"
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Сайт
Застройщик ЖК "Колумб" — ООО "СЗ "ДСК", проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ЖК "Спектр" — ООО "СЗ "ДСК", проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ЖК "Прайм" — ООО "СЗ "Смарт", проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ЖК "Флагман" — ООО "СЗ "Алгоритм-Строй", проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ЖК "Спектр", вторая очередь — ООО "СЗ "Алгоритм-Инвест", проектная декларации на сайте наш.дом.рф.
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