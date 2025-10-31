Налоговая нагрузка сократится на спортивные организации Алтайского края

Речь идет об организациях, которые занимаются развитием базовых видов спорта

31 октября 2025, 12:40, ИА Амител

Спортивные соревнования / Фото из архива amic.ru

С 1 января 2026 года организации Алтайского края, которые занимаются развитием базовых видов спорта, будут платить только 50% от суммы налога на недвижимость. Эта поправка в закон "О налоге на имущество организаций" появилась по инициативе фракции ЛДПР в АКЗС.

«Бизнес готов вкладываться в спорт. Но происходит вот что: предприниматель создает клуб, финансирует его строительство или капитальный ремонт здания. И тут же попадает под налог на имущество. А ведь развитие базовых видов спорта больших доходов не приносит. Мы в ЛДПР считаем: чтобы развивать спорт, надо стимулировать это направление. Поэтому предложили рассмотреть возможность сокращения налоговой нагрузки. Это касается не только бизнеса, но и бюджетных организаций – всех, которые занимаются базовыми видами спорта», – пояснил председатель фракции ЛДПР Владимир Семенов.

Фракция решила не выносить свою инициативу отдельным законом, а предусмотреть ее реализацию в базовой версии проекта поправок в закон "О налоге на имущество организаций", который совместно внесли губернатор и уполномоченный по защите прав предпринимателей.

«Так появилась новая редакция закона, где было учтено наше предложение. Теперь этот закон принят на сессии АКЗС. Благодарны правительству Алтайского края и всем ведомствам, которые с нами работали над этой инициативой», – указал Владимир Семенов.

В ЛДПР подчеркивают, что так получилось, что этот закон принят в День тренера.

«Да, напрямую этот закон тренеров не касается, но он дает возможность собственникам спортивных организаций, сэкономив на налогах, направить средства на улучшение материально-технической базы или повышение зарплаты сотрудникам», – отметил председатель фракции.

Какие спортивные сооружения могут рассчитывать на льготы?

Те объекты, которые соблюдают ряд условий:

объект недвижимости используют только для спортивных мероприятий;

сооружение входит во всероссийский реестр объектов спорта;

организация готовит спортсменов на территории Алтайского края;

собственник состоит на налоговом учете в регионе;

у владельца нет задолженности по налогам и страховым взносам на конец отчетного периода.

Право на льготу будет подтверждать Министерство спорта Алтайского края.