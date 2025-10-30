На 6,5 млрд больше. Депутаты АКЗС скорректировали краевой бюджет на 2025 год

4,7 млрд рублей заложили на поддержку участников СВО и их семей

Доходы бюджета Алтайского края вырастут на 6,5 млрд рублей, а расходы – на 6,9 млрд. Такие поправки в закон "О краевом бюджете на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов" приняли депутаты краевого Заксобрания в ходе сессии 30 октября.

Согласно документу, его доходная часть составит 196,6 млрд рублей. Она увеличится за счет налоговых и неналоговых поступлений на 4,9 млрд рублей, а также безвозмездных перечислений из федерального бюджета на сумму 1,6 млрд рублей.

Расходы достигнут 224,1 млрд рублей. 4,7 млрд дополнительных средств направят на поддержку участников СВО и их семей.

Кроме того, значительные суммы выделят для следующих ключевых отраслей:

209 млн рублей – на увеличение дорожного фонда;

178 млн рублей – на капитальный ремонт образовательных учреждений и антитеррористическую безопасность;

170 млн рублей – на бесплатные лекарства при амбулаторном лечении;

165 млн рублей – на развитие сельского хозяйства;

154 млн рублей – на развитие физической культуры и спорта.

Дефицит краевого бюджета вырастет до 27,5 млрд рублей.

Напомним, бюджет Алтайского края на 2026 год приняли в первом чтении. В текущем варианте его поддержали 45 депутатов, 15 воздержались, а против не проголосовал никто. В проекте казны заложили средства на социальную поддержку населения, повышение зарплат и выполнение национальных целей. В 2026 году доходы бюджета запланированы в объеме 199,1 млрд рублей, расходы – 213,07 млрд рублей. Дефицит, по предварительным расчетам, составит 13,96 млрд рублей.