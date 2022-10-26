Всё по-честному. Может ли маленькая компания победить в проекте «Народный знак качества»

Любая компания, даже маленькая, даже из села, имеет шансы на победу в премии «Народный знак качества», которая проходит в Алтайском крае в сентябре-ноябре 2022 года. Почему так, рассказала директор по маркетингу медиагруппы FM-Продакшн и руководитель этого масштабного проекта Татьяна Бондарева. Организаторами премии также выступили портал amic.ru и радио Business FM Барнаул.

«Чтобы победить, компания не обязательно должна быть крупной с развитой сетью и большим количеством сотрудников и клиентов. Тут важно не количество, а качество. Если вы небольшая, скажем, булочная или кофейня, у вас может быть намного больше лояльной аудитории, тех, кто вас любит и готов поддержать, чем у конкурентов с целой сетью», — пояснила Бондарева.

И это стало очевидно уже на этапе выдвижения. Так, в шорт-лист номинации «Фастфуд» вошли не только крупные барнаульские сети быстрого питания и доставки, но и компания из Новоалтайска, и чебуречная из Барнаула. В других номинациях есть павловские, алейские, усть-пристанские компании (представьте себе, салон красоты).

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Народный знак качества Честное голосование. Как правильно отдать голос за любимую компанию в премии «Народный знак качества»

Кстати, организаторы премии принципиально не стали закрывать статистику голосования. Любой желающий может зайти на сайт народныйзнаккачества.рф и посмотреть, сколько лайков набрал каждый участник. А когда посмотрите, то обязательно тоже проголосуйте за любимое кафе, ресторан, автосервис, стоматологию — помогите выбрать по-настоящему народные компании.

«В большинстве премий и конкурсов победителей выбирает экспертный совет или комиссия. У нас же премия народная во всём: народ номинировал, народ выбирает. Мы сделали всё возможное, чтобы исключить накрутки голосов. Всё по-честному», — добавила Бондарева.

Напомним, что премия «Народный знак качества» стартовала 5 сентября 2022 года. Жители Алтайского края подавали заявки на любимые компании до 9 октября. 10 компаний в каждой из номинаций, набравшие больше всего лайков на первом этапе, вошли в шорт-листы премии. И теперь, до конца дня 6 ноября любой желающий сможет проголосовать. Жми сюда.

Победят те, кто наберёт наибольшее число голосов в своей номинации.

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