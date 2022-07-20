«Трешки» дешевеют: названа средняя стоимость аренды квартиры в Барнауле

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подвели итоги первых двух кварталов текущего года на рынке аренды квартир в крупнейших городах России. Выяснилось, что за первое полугодие однокомнатные квартиры в Барнауле подешевели на 2,2%, до 12,3 тысяч рублей, а цена на двухкомнатные не изменилась и в среднем составляет чуть более 18 тысяч рублей в месяц, пишет «Экономика и жизнь».

Стоимость «трешек» в Барнауле просела сильнее — на 12,2% и составила 28,8 тысяч, что может быть связано с более низким спросом.

За полгода самые высокие результаты по росту ставок показали Магнитогорск (+20,8% за однокомнатные, +26,3% за двухкомнатные и +14,6% за трехкомнантные), Чита (+16,4%, +18,5% и +21,2%), Ленинградская область (+11,4%, +19% и +19,8%), Якутск (+16,1%, +12,3% и +21,2%). Цены падали в Санкт-Петербурге (-3,6%, -9,3% и -8,8%), Москве (-12,9%, -6% и -0,2%), Кургане (-2,9%, -6,3% и -9,2%), Тольятти (-2,1%, +0,8% и -16,2%), Нижнем Тагиле (+4,6%, -12% и -9,2%).