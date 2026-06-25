Зону отдыха с мотелями и "вросшими" в деревья навесами запроектировали на Горе в Барнауле

Сейчас на площадке находится несколько вагончиков-мотелей, но инвестор намерен благоустроить территорию

25 июня 2026, 09:05, ИА Амител

Проект объекта на Змеиногорском тракте, 31б / Фото: "Мастерская Золотова"

Необычный объект планируют построить на Змеиногорском тракте: территорию почти в гектар хотят отдать под рекреацию. Сейчас на площадке зарегистрированы пять небольших мотелей, в которых ранее жили строители. Однако инвестор намерен благоустроить площадку, возвести на ней крытые навесы и, возможно, открыть пункт проката спортинвентаря. При этом четких планов у бизнесмена нет: экономику бизнес-идеи еще предстоит просчитать.

Для игр и барбекю

Перспективная площадка располагается на Змеиногорском тракте, 31б. По соседству — несколько крупных ЖК. Участок имеет сложный рельеф: перепад составляет около шести метров. На территории построены пять небольших мотелей, выполнено покрытие для проезда.

Проект реконструкции комплекса представлял архитектор Владимир Золотов. По его словам, задача — выполнить благоустройство территории и повысить комфорт функционирования данной зоны.

«Цель нашей работы — выполнить благоустройство территории на базе существующих объемов. Комфорт повышается за счет того, что появляются навесы, какая-то организованная среда. На базе одного вагончика делается административная часть, справа — зона отдыха», — отметил Владимир Золотов.

Существующие объекты на Змеиногорском тракте, 31б / Фото: "Мастерская Золотова"

Площадь существующих зданий — 140 квадратных метров. Общая площадь проектируемых навесов — 1960 "квадратов". Минимальное количество человек в корпусах — 15. Максимальное число людей, которое может находиться на территории, — около ста.

Чтобы сохранить все сосны, которые растут на территории, навесы решено сделать вокруг деревьев. В строениях предусмотрены специальные проемы. В результате корни, стволы и кроны остаются целыми. Навесы могут быть использованы для отдыха, барбекю, тихих спортивных игр. При этом отдыхающие могут остаться в комплексе на ночь: размещаться они будут в существующих мотелях.

На перспективу

Пока все объекты не подключены к центральным сетям, на участке предполагается организовать биотуалеты. Поэтому перспективы заинтересовали комиссию. Присутствующий на заседании инвестор, бизнесмен Сергей Мудрик объяснил, что проект появился в ковидный период, и на территории жили строители. Однако теперь функции площадки планируют расширить.

«Пока это предварительная проработка. Инженерные сети, наверное, должны быть. Там возможности в принципе есть. Просто бизнес-модель еще до сих пор не рассчитана, насколько это все целесообразно», — отметил он.

Архитектор Сергей Боженко высказал опасение, что объект будет торгово-развлекательным, что недопустимо рядом с многоквартирными домами. Однако Владимир Золотов пояснил: речь о спортивном назначении объекта и пунктах проката.

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров добавил: в нагорной части Барнаула есть запрос на объекты, где жители могут взять в аренду спортинвентарь. Поэтому бизнес-идею решили поддержать.