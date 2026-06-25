НОВОСТИПроисшествия

Две жительницы Алтайского края разбили кочергой и совком машину односельчанки

Ущерб составил 55 тысяч рублей, но дело закрыли после примирения сторон

25 июня 2026, 09:43, ИА Амител

Суд вынес свой вердикт / Фото: amic.ru
Суд вынес свой вердикт / Фото: amic.ru

В Благовещенском районе Алтайского края две местные жительницы из‑за ссоры с односельчанкой повредили ее машину. 

Как рассказали в пресс‑службе мировых судов региона, женщины были пьяны и били по стеклам автомобиля металлической кочергой и совком. Ущерб составил 55 тысяч рублей — его признали значительным и возбудили уголовное дело.

Но до приговора не дошло: женщины извинились перед хозяйкой машины и полностью возместили ущерб. Потерпевшая попросила прекратить дело в связи с примирением сторон. Мировой судья согласился, и уголовное производство закрыли.

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Комментарии 1

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Гость

10:13:10 25-06-2026

Только зря потревожили мирового судью.

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