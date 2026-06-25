Считаем свои деньги. Как в Барнауле пройдет фестиваль финансовой грамотности "Будь умнее!"

На один день парк "Изумрудный" превратится в открытую образовательную площадку, где научат обращаться с финансами

25 июня 2026, 10:31, ИА Амител

Фестиваль "Будь умнее!" в 2025 году / Фото: правительство Алтайского края

27 июня в барнаульском парке "Изумрудный" пройдет уже второй по счету фестиваль финансовой грамотности "Будь умнее!". Его организуют Министерство финансов Алтайского края, КАУ "Алтайский центр финансовых исследований" и Алтайский краевой центр финансовой грамотности. Гостям будет доступно множество интерактивных площадок, где можно будет послушать финансовых экспертов, разобрать сложные "денежные" темы в простой игровой форме и поучаствовать в других активностях.

Цель фестиваля — помочь жителям региона научиться эффективно распоряжаться своим бюджетом и не стать жертвами мошенников. О том, как пройдет фестиваль в этом году и чему там будут учить, — в материале amic.ru.

О финансах для всей семьи

Фестиваль снова пройдет в семейном формате. Всех желающих в "Изумрудном" ждут к 15:00. Гостям будут доступны приветственные игры на тему обращения с финансами. Предусмотрена и отдельная развлекательная программа для детей.

Торжественное открытие состоится в 16:00 — с этого момента начнут работу все основные площадки. Свои образовательные программы подготовили не только организаторы, но и партнеры — краевые ведомства и организации, банки, региональные отделения Банка России, Социального фонда РФ, Роспотребнадзора и УФНС.

В течение трех часов у гостей фестиваля будет возможность участвовать в квизах, викторинах, мастер-классах, интерактивах, посвященных разным аспектам финансовой грамотности. Можно будет и проконсультироваться с экспертами в сфере обращения с деньгами.

В 19:00 пройдет закрытие фестиваля и розыгрыш ценных призов, а в 19:30 перед гостями выступит кавер-группа "Трое".

Фестиваль "Будь умнее!" в 2025 году / Фото: правительство Алтайского края

Деньги под защитой

В этом году организаторы проведут викторину "Проверь свой уровень финансовой грамотности", квиз "Какими были финансы в детстве твоих родителей", игру "Знай бюджет", тренинг по финансовой грамотности и представят выставку "Финансовая безопасность семьи".

Все интерактивы Банка России будут посвящены теме "Практичные финансы". На площадке Соцфонда гостям помогут разобраться со всеми мерами финансовой поддержки, которые сегодня действуют в России для семей с детьми. А УФНС России по Алтайскому краю организует не только игры на налоговую тему, но и консультационный офис: гости на месте смогут задать все интересующие вопросы.

Фестиваль "Будь умнее!" в 2025 году / Фото: правительство Алтайского края

Специалисты Минсоцзащиты региона помогут разобраться с важными защитными инструментами, которые появились в последние годы: самозапрет на кредит и добровольные ограничения на регистрацию сим-карт и сделки с недвижимостью.

Впервые фестиваль финансовой грамотности "Будь умнее" в Алтайском крае провели в прошлом году. Тогда мероприятие вызвало огромный интерес жителей: интерактивные площадки посетили более десяти тысяч человек. В торжественном открытии принял участие и глава региона Виктор Томенко.

«Финансовая грамотность — тот навык, которым в современном мире важно обладать и детям, и взрослым, и нашему старшему поколению. С учетом количества финансовых услуг, с одной стороны, и мошеннических схем — с другой просветительская работа на эту тему очень важна», — подчеркивал тогда губернатор.Он также отметил, что Алтайский край вошел в число лучших регионов России по итогам конкурса "Столица финансовой культуры". Это стало возможно благодаря активности жителей, которые участвуют в различных проектах на тему финансовой грамотности.

Фестиваль "Будь умнее!" в 2025 году / Фото: правительство Алтайского края

Финансовое прозрение

В Алтайском крае реализуют федеральную Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. В ее рамках в регионе действует региональная программа финансового просвещения населения.

Руководствуясь принятым документом, в регионе регулярно проводят мероприятия на тему личных финансов. Жители края учатся, как накопить и сберечь деньги и куда их вложить, чтобы не стать жертвами злоумышленников. За время действия программы на Алтае обучили почти три тысячи педагогов, более 600 консультантов-методистов и больше тысячи волонтеров среди школьников и студентов.

Действует и координационный совет по реализации мероприятий в сфере финансовой грамотности населения. На мартовском заседании промежуточные итоги деятельности подвел заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников.

«Результаты совместной плодотворной работы позволяют нам второй год принимать участие во Всероссийском конкурсе "Столица финансовой культуры", организованном Минфином России и Банком России. В этом году Алтайский край второй год подряд вошел в число 13 регионов-финалистов конкурса», — сказал глава ведомства.

А еще консультационную помощь жителям региона постоянно оказывает Алтайский краевой центр финансовой грамотности. На сайте финграмота22.рф можно найти множество обучающих материалов, а по номеру +7 (3852) 29 83 04 задать все интересующие вопросы.