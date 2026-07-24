Для многих автовладельцев транспортный налог — ощутимая статья расходов, но часть россиян вправе платить меньше или не платить вовсе

24 июля 2026, 09:28, ИА Амител

Оплата налога / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вопрос о предоставлении льгот по транспортному налогу весьма сложен и определяется рядом факторов, таких как статус налогоплательщика (физическое или юридическое лицо) и его принадлежность к той или иной социальной группе (ветераны, участники СВО, инвалиды I и II групп, Герои СССР и Российской Федерации и так далее), сообщила в интервью RT эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" и автоюрист Екатерина Соловьева.

«Льготы устанавливаются как на федеральном уровне, так и законами субъектов России. В Москве, например, действует льгота для владельцев электромобилей. Чтобы граждане не запутались, на сайте Федеральной налоговой службы есть специальный сервис, где можно выбрать регион и узнать о положенных льготах», — добавила она.

Льготы по налогам регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации, который также определяет порядок, сроки и процедуру их предоставления.

«Кроме того, в статье 358 НК РФ указан объект налогообложения, а также то, что им не является. Важно также учитывать, что право на льготу зависит и от характеристик автомобиля, от его мощности, объема двигателя и количества лошадиных сил. Особенно это учитывается в различных субъектах. Льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога может быть как полной, так и частичной. Это зависит от региона и категории гражданина», — заключила специалист.

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