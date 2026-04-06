В России предложили сделать сезонную "скидку" на транспортный налог для водителей

ЛДПР выступила с инициативой изменить порядок уплаты налога для сезонного транспорта

06 апреля 2026, 10:58, ИА Амител

Депутаты ЛДПР выступили с инициативой освободить россиян от уплаты транспортного налога в периоды, когда сезонный транспорт фактически не используется.

Соответствующее предложение лидер партии Леонид Слуцкий направил в письме главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову — текст документа имеется у "Известий".

Соавтор законопроекта, член Высшего Совета ЛДПР Александр Курдюмов отметил, что инициатива учитывает реальную жизнь людей и призвана сделать систему налогообложения более разумной.

«Основная цель законопроекта такова: человек не должен платить налог за тот период, когда сезонный транспорт, то есть лодки, мотоциклы, снегоходы, мотосани и прочие средства, фактически не используется. Если лодка с мотором нужна только летом, несправедливо взимать за нее транспортный налог зимой. Если снегоход используется зимой, налог за него не должен начисляться круглый год. Речь идет о понятном и справедливом принципе — платишь тогда, когда реально пользуешься сезонной техникой», — пояснил он.

В письме в ФНС подчеркивается, что реализация этой инициативы позволит снизить налоговую нагрузку на граждан, проживающих в регионах с коротким навигационным сезоном, суровыми климатическими условиями или ограниченным периодом устойчивого снежного покрова.

Ранее Госдума отказалась вводить скидку 50% на транспортный налог за безаварийную езду. Депутаты предложили искать другие способы поощрять аккуратных водителей.