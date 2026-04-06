В России предложили сделать сезонную "скидку" на транспортный налог для водителей
ЛДПР выступила с инициативой изменить порядок уплаты налога для сезонного транспорта
06 апреля 2026, 10:58, ИА Амител
Депутаты ЛДПР выступили с инициативой освободить россиян от уплаты транспортного налога в периоды, когда сезонный транспорт фактически не используется.
Соответствующее предложение лидер партии Леонид Слуцкий направил в письме главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову — текст документа имеется у "Известий".
Соавтор законопроекта, член Высшего Совета ЛДПР Александр Курдюмов отметил, что инициатива учитывает реальную жизнь людей и призвана сделать систему налогообложения более разумной.
«Основная цель законопроекта такова: человек не должен платить налог за тот период, когда сезонный транспорт, то есть лодки, мотоциклы, снегоходы, мотосани и прочие средства, фактически не используется. Если лодка с мотором нужна только летом, несправедливо взимать за нее транспортный налог зимой. Если снегоход используется зимой, налог за него не должен начисляться круглый год. Речь идет о понятном и справедливом принципе — платишь тогда, когда реально пользуешься сезонной техникой», — пояснил он.
В письме в ФНС подчеркивается, что реализация этой инициативы позволит снизить налоговую нагрузку на граждан, проживающих в регионах с коротким навигационным сезоном, суровыми климатическими условиями или ограниченным периодом устойчивого снежного покрова.
Ранее Госдума отказалась вводить скидку 50% на транспортный налог за безаварийную езду. Депутаты предложили искать другие способы поощрять аккуратных водителей.
11:03:06 06-04-2026
Глупенькие они там в ЛДПР. Кто же от кормушки то откажется? У нас же в царстве всё только для "людей"!
11:06:52 06-04-2026
Транспортный налог - обычный имущественный налог. Имеешь имущество - платишь. Тогда и налог на недвижимость сделайте только на то время, когда собственник дома. А когда на работе - не считайте.
11:22:48 06-04-2026
Ага проходили уже такое с бензином, акциз ввели и налог забыли убрать.
12:07:04 06-04-2026
в ноябре выборы в думу вот и пиариться .про народ они думают только до выборов а потом еще больше гайки будут заворачивать особенно наша великая партия
13:50:21 06-04-2026
а какой трансопртный налог с лдки вообще поидее мы должны платить?Допустим машина едет по дороге, которую делает власть за наши деньги, поэтому мы должны платить за эксплуатацию дороги сделанную за наши деньги... бред но допустим.
А лодка? идешь на ней по реке, а реки вроде как не могут быть чьими то, это свобоный ресурс, аммортизации полтна нет, какой налог то? При покупке ложки я заплатил НДС, плачу НДС за бензин и обслуживание....еще и некий трансопртный. За что???