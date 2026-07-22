Госавтоинспекция Барнаула обратилась к водителям из-за "недели дождей"

В Алтайском крае прогнозируют дожди, грозы и град

22 июля 2026, 09:50, ИА Амител

Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

Госавтоинспекция Барнаула обратилась к водителям и пешеходам и напомнила о правилах дорожного движения в связи с непогодой. В период осадков обстановка на дорогах осложняется, что требует от всех максимальной концентрации.

По информации Гидрометцентра Алтайского края, в ближайшие дни ожидаются дожди, грозы, ливни, град, усиление ветра до 25 м/с и более.

Рекомендации для водителей

Увеличьте дистанцию до впереди идущего транспорта и выберите скорость, соответствующую погодным условиям.

Воздержитесь от внезапных перестроений и экстренного торможения, чтобы не потерять управление на мокром асфальте.

Для улучшения заметности автомобиля включайте ближний свет фар вне зависимости от времени суток.

Проявляйте особую осторожность при приближении к перекресткам и нерегулируемым пешеходным переходам.

Напоминание для пешеходов

Пользуйтесь исключительно разрешенными местами для пересечения проезжей части — зебрами и регулируемыми переходами.

Перед тем как ступить на дорогу, обязательно установите зрительный контакт с водителем и убедитесь, что вас пропускают.

В сумерках, ночью или во время ливня используйте одежду и аксессуары со световозвращающими элементами.

В непогоду влажное покрытие существенно удлиняет тормозной путь транспортного средства, а потоки воды на лобовом стекле критически снижают обзорность. Госавтоинспекция призывает барнаульцев быть осторожными на дорогах.