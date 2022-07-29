Алтайский депутат призвал правоохранителей разобраться с убийством щенка в Новоалтайске

Директор Барнаульского зоопарка, депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Писарев обратился к правоохранительным органам с призывом проверить факт жестокого обращения с домашним животным в Новоалтайске.

Речь об инциденте, попавшем на камеры видеонаблюдения в многоквартирном доме на улице Анатолия, 100. Рано утром якобы пьяный мужчина сбросил щенка с третьего этажа. Собака не погибла сразу и неравнодушные местные жители отвезли её к ветеринару. Но там животному помочь не успели — щенок спустя некоторое время скончался.

«Госдума ведёт последовательную работу по формированию новой отрасли законодательства, защищающего животных. Принят целый ряд поправок в КоАП, предусматривающих большие штрафы за нарушение правил содержания животных, за жестокое обращение с ними. Одним словом, у полиции и прокуратуры уже есть достаточно рычагов для того, чтобы привлекать жестоких хозяев к ответственности за страдания и смерть питомцев. Нужно пользоваться этими рычагами, чтобы таких вопиющих случаев, как в Новоалтайске, становилось меньше», — сказал Сергей Писарев.

Над урегулированием вопроса по обращению с животными работают и в Алтайском крае. Сергей Писарев возглавляет проект регионального отделения партии «Единая Россия», который называется «Защита животного мира». Он и его коллеги занимаются разработкой законодательных инициатив, просвещением школьников и реагируют на заявления граждан по поводу жестокого обращения с братьями меньшими.