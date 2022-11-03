Дауншифтеры из Москвы и Челябинска случайно встретились в немецкой деревне на Алтае и поженились

Новосибирскую пару Светлану и Александра Клинковых свёл авиабилет, по которому никто никуда не улетел. Свою историю они рассказали «КП-Новосибирск».

36-летняя Светлана и 38-летний Александр ещё в прошлом году были одинокими людьми, которые вряд ли когда-нибудь бы встретились. Женщина родом из Челябинска, в 2020 году она поехала на Байкал с обратными билетами и пересадкой в Новосибирске.

«Я жутко не хотела возвращаться домой. Друзья писали, что в Челябинске сильный туман и самолёты разворачивают. Тут же один мой знакомый сообщил в сети, что уехал в деревню на Алтае. Я подумала, что надо продолжить тур самопознания», — рассказала Светлана.

Она сдала билет до дома и в этот же день уехала в Гальбштадт — небольшое село в Алтайском крае, центр Немецкого национального района. Там сняла комнату у одной из местных семей, которые работали в сфере недвижимости и их консультировал Александр.

«Через эту семью мы и познакомились. Саша переехал в Гальбштадт из Москвы из-за пандемии. Хотел работать удалённо, да и в селе было легче перенести время самоизоляции. Саша позвал меня на свидание спустя 1,5 месяца после знакомства. Мы поехали в Славгород, он находится в 40 минутах езды от нашего села. Там посидели в кафе, выпили кофе, поболтали. А уже через неделю Саша привёз меня в этот же город и возле статуи любви опустился на одно колено. Я ни на минуту не пожалела, что тогда, два года назад, сдала билет до Челябинска и послушала свою интуицию. Ведь я хотела найти себя, а нашла счастье и создала семью», — отметила Светлана.

Свадьбу влюблённые сыграли 19 декабря. Спустя год у пары родился сын. Сейчас супруги переехали в Новосибирск.