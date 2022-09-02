«Губернатор не обижает»: Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Калининграда

Президент России Владимир Путин остановил кортеж по дороге из Нахимовского училища в Калининграде, чтобы пообщаться с местными жителями. Как сообщает RT, машина главы государства затормозила у ограждения, где собрались калининградцы.

«Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам», — сказал Путин, после вернулся в машину.

Собравшиеся обрадовались появлению президента — люди из толпы провожали Путина овациями и кричали: «Спасибо!», «Молодец!».

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Напомним, что сейчас президент находится в Калининградской области. Ранее Путин провёл для школьников открытый урок «Разговор о важном» в Калининграде. После встречи в неформальной обстановке школьники просили Путина расписаться в блокнотах, пожать руку, а в завершение они вместе с президентом решили спеть гимн России.