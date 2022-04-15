От 200 тысяч рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле в апреле

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» изучил вакансии, размещённые на сервисе в Алтайском крае, и составил топ наиболее высокооплачиваемых предложений. Выяснилось, что больше всех в регионе сможет заработать ведущий разработчик на удалёнке в ВТБ — специалисту предлагают заработную плату от 200 до 250 тысяч рублей.

Программист должен иметь опыт коммерческой разработки на Java, навыки использования Spring Framework, умение писать и оптимизировать SQL-запросы. Кроме того, требуется опыт управления командой.

В строительно-транспортную компанию ищут крановщика, которому готовы предложить зарплату в размере 150 тысяч рублей. Из требований — права категории С и удостоверение крановщика.

Гинекологу в лабораторной службе «Хеликс» предлагают заработную плату до 120 тысяч рублей. Среди основных требований — высшее медицинское образование, опыт работы от пяти лет и наличие действующего сертификата. Кроме приличной зарплаты специалист получит расширенный соцпакет с ДМС, корпоративным фитнесом и возможностями обучения.

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Для тех, кто не хочет оставаться работать в родном городе, предлагается вакансия бар-менеджера в пятизвёздочном природно-оздоровительном комплексе. Сотрудника ждёт ненормированный график при пятидневной рабочей неделе и зарплата 100 тысяч рублей. Доставка транспортом в Бийск и Барнаул — за счёт компании.