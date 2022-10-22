Пробки выходного дня сковали сразу несколько дорог в Барнауле

Сразу в нескольких районах Барнаула в субботу возникли необычные для выходного дня пробки. Самый серьёзный затор возник у Старого моста.

Здесь из-за дорожных работ автомобили стоят как на въезд в город, так и на выезд.

Ещё один серьёзный затор образовался на проспекте Строителей — от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев. Причиной возникновения пробки стала авария.

Также стоят автомобили на пересечении шоссе Ленточный бор и улицы Власихинской и улице Цеховой.

Затруднено движение на некоторых участках Павловского тракта и улицы Попова.