Пробки выходного дня сковали сразу несколько дорог в Барнауле
В центре города причиной затора стала авария, а на Старом мосту пробка образовалась из-за ремонта
22 октября 2022, 14:40, Илья Звягинцев
Сразу в нескольких районах Барнаула в субботу возникли необычные для выходного дня пробки. Самый серьёзный затор возник у Старого моста.
Здесь из-за дорожных работ автомобили стоят как на въезд в город, так и на выезд.
Ещё один серьёзный затор образовался на проспекте Строителей — от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев. Причиной возникновения пробки стала авария.
Также стоят автомобили на пересечении шоссе Ленточный бор и улицы Власихинской и улице Цеховой.
Затруднено движение на некоторых участках Павловского тракта и улицы Попова.
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