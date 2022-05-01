В Алтайском крае от укусов клещей пострадали уже более 700 человек

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадал 341 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона (3 апреля) с жалобами на присасывание в поликлиники обратились 709 жителей из 61 района, среди них — 249 детей до 14 лет.

Из числа пострадавших 26 человек заболели сибирским клещевым тифом, в том числе шестеро детей. Также выявлен один случай заболевания клещевым боррелиозом у взрослого.

«Наиболее эпидемиологически опасными территориями города Барнаула являются: аллея на пр. Космонавтов, район лесополосы на ул. Солнечная Поляна, территория бывшего парка „Юбилейный“, у нового моста в районе Речного вокзала, нагорная часть города, посёлок Южный, села Власиха, Лебяжье, Черницкое, Научный Городок», — говорится в сообщении.

Пик активности клещей прогнозируется в мае, добавили в ведомстве.