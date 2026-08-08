Огромная пробка сковала движение на Старом мосту в Барнауле из-за ДТП
Водители рекомендуют выбирать пути объезда
08 августа 2026, 14:21, ИА Амител
Авария на мосту / Фото: паблик "Инцидент Барнаул"
Днем 8 августа на Старом мосту в Барнауле образовалась крупная пробка. Об этом сообщили автомобилисты в канале "Инцидент Барнаул" в Max.
Водители оперативно предупредили других участников движения:
«ДТП на Старом мосту, большая пробка в обе стороны. Лучше выбирайте пути объезда».
По данным сервиса 2ГИС, длина затора превысила шесть километров — пробка затронула движение в обоих направлениях.
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