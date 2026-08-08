Огромная пробка сковала движение на Старом мосту в Барнауле из-за ДТП

Водители рекомендуют выбирать пути объезда

08 августа 2026, 14:21, ИА Амител

Авария на мосту / Фото: паблик "Инцидент Барнаул"

Днем 8 августа на Старом мосту в Барнауле образовалась крупная пробка. Об этом сообщили автомобилисты в канале "Инцидент Барнаул" в Max.

Водители оперативно предупредили других участников движения:

«ДТП на Старом мосту, большая пробка в обе стороны. Лучше выбирайте пути объезда».

По данным сервиса 2ГИС, длина затора превысила шесть километров — пробка затронула движение в обоих направлениях.

