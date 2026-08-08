Перфоратор — на день, робот для окон — на выходные. Почему россияне берут вещи в аренду

Рынок проката техники, инструментов и мебели растет на фоне экономии: покупать оборудование для разовой задачи люди и компании считают все менее выгодным

08 августа 2026, 07:55, ИА Амител

Женщина, мужчина и перфоратор / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Россияне стали чаще брать напрокат инструменты, бытовую технику, туристическое оборудование и даже мебель. По данным аналитиков сервиса ЮKassa, оборот этого рынка за год вырос почти в полтора раза. В 2026 году, когда продажи техники и инструментов сокращались, арендный сегмент прибавил около 40% в денежном выражении. Причина проста: вещь, которая нужна один или несколько раз в год, не всегда имеет смысл покупать. За тысячу рублей можно арендовать перфоратор или робота для мытья окон, выполнить задачу и вернуть оборудование владельцу. В Барнауле такой подход тоже набирает популярность, хотя ситуация в разных сегментах проката заметно отличается, пишет Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Зачем покупать, если вещь нужна на один день

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров связывает рост рынка с тем, что и жители, и компании начали внимательнее считать расходы.

По его словам, приобретение дорогой техники ради одной задачи часто проигрывает аренде. После ремонта или уборки инструмент приходится где-то хранить, а со временем еще и обслуживать. Иногда прокат помогает сэкономить не только на покупке оборудования, но и на услугах специалиста.

«Потребители сейчас ограничены в бюджетах. Это касается и частных, и корпоративных клиентов, которые гораздо лучше начинают считать экономику. Для разовых работ выгоднее арендовать технику, нежели покупать ее и потом долго хранить», — объяснил эксперт.

Рынок постепенно подстраивается под такой спрос. Пункты с инструментами и бытовой техникой появляются возле торговых центров и супермаркетов. В некоторых московских жилых комплексах несколько лет назад начали устанавливать специальные ячейки, где жители могут взять нужную вещь напрокат.

Фактически меняется отношение к собственности: для решения конкретной задачи человеку все реже обязательно владеть инструментом.

В Барнауле спрос вырос после повышения ставки

Барнаульская компания BazisPro сдает напрокат моющие пылесосы, роботов для окон, сапборды, бытовое и туристическое оборудование. Ее собственник Андрей Базилевский заметил рост спроса после повышения ключевой ставки.

При этом арендаторы — далеко не всегда люди, которым не хватает денег на покупку. Более 70% клиентов компании приходят повторно. Среди них немало жителей пригородов и владельцев частных домов, в том числе дорогих коттеджей.

Часть таких клиентов использует прокат как тест-драйв перед покупкой. Например, сначала берет робота — мойщика окон, оценивает его в работе, а уже потом заказывает себе такой же. Другая категория арендует оборудование постоянно, потому что это дешевле услуг профессионалов.

«Клининг вызвать — 10–15 тысяч рублей, чтобы окна помыть. Конечно, выгоднее за тысячу взять робота-мойщика. Есть клиенты, которые сами строят дом, делают ремонт, а потом приезжают за техникой для чистки ковров, штор, окон», — рассказал Базилевский.

Есть и более простые сценарии. Например, человек на протяжении всего лета раз в неделю арендует газонокосилку, но не покупает собственную. Для него оплачивать только дни фактического использования оказывается удобнее, чем приобретать технику, хранить ее и следить за состоянием.

Строительный прокат чувствует себя хуже

Однако общий рост рынка распределяется неравномерно. В другом барнаульском пункте, который специализируется преимущественно на профессиональном строительном оборудовании, несколько лет подряд замечают снижение числа клиентов.

Прокат теряет как частных заказчиков, так и компании. Представители бизнеса связывают это с общей экономической ситуацией и проблемами строительной отрасли. Еще одним фактором называют усиление конкуренции: на рынок вышло много небольших прокатов, которые предлагают дешевое оборудование. Представитель одной из барнаульских компаний Михаил Владимирович считает, что низкая цена далеко не всегда выгодна клиенту.

По его словам, оборудование для профессионального проката должно выдерживать интенсивную нагрузку. Дешевая техника чаще выходит из строя, а человеку без специальных знаний трудно заранее оценить ее качество.

«Для проката техника должна быть профессиональной. Она должна работать, и у клиента не должно возникать вопроса, сломается она или нет. Она должна быть надежной», — отметил предприниматель.

Компании тоже не хотят покупать лишнее

Для бизнеса аренда оборудования давно стала способом не замораживать деньги в технике, которая нужна только на время конкретного проекта. Среди популярных позиций — подъемные вышки, генераторы и оборудование для уплотнения грунта. Директор по коммуникациям группы компаний "ВсеИнструменты.ру" Сергей Денисенко отмечает, что корпоративным клиентам невыгодно держать такую технику на балансе.

Покупка означает не только первоначальные расходы. Компании придется оплачивать обслуживание, ремонт, транспортировку и место для хранения. После окончания проекта оборудование может месяцами не приносить никакой пользы.

«Юрлица практически никогда не приходят с единичной задачей. Им нужно закрыть определенный проект или пул задач. Здесь удобнее именно аренда, особенно если речь идет о крупногабаритной технике и инструменте», — рассказал Денисенко.

В аренду берут даже стулья и искусственные деревья

Экономика совместного использования вышла далеко за пределы инструментов. В аренду все чаще берут мебель для конференций, фестивалей, концертов, форумов и других событий. Прокатные компании предлагают стулья, кресла, гардеробные вешалки, декоративные предметы и искусственные деревья. Есть и более необычные позиции — например, яркая мебель для съемок или декоративные троны.

Основатель прокатной компании Right Guys Ян Гуламов говорит, что летом количество запросов выросло примерно на 15%. В среднем компания обслуживает 200–250 мероприятий в месяц. Но высокий оборот еще не означает такой же рост прибыли.

«По ощущениям, спрос стал выше. Но ситуация примерно такая же, как и на других рынках: оборот вырос, прибыль упала. Расходная часть увеличилась — налоги, стоимость складов, зарплаты. Если маржинальность сохранилась, это уже хорошо», — рассказал предприниматель.

Дополнительные расходы возникают, когда мебель возвращают поврежденной. В таком случае прокатная компания выставляет клиенту счет на компенсацию.

От владения — к доступу

Еще несколько лет назад слово "аренда" у большинства ассоциировалось прежде всего с квартирой или автомобилем. Затем привычными стали каршеринг и электросамокаты. Теперь тот же принцип распространяется практически на любые вещи — от дрели и пылесоса до мебели и туристического снаряжения.

Покупательская логика постепенно меняется. Люди оценивают не только цену самой вещи, но и то, сколько раз она им действительно понадобится, где ее хранить и во сколько обойдется обслуживание. Для бизнеса расчеты похожи: вместо покупки дорогого оборудования под один проект проще заплатить только за необходимое время использования.

Рост рынка аренды показывает, что для части потребителей постоянное владение вещью перестает быть обязательным. В некоторых случаях важнее не иметь собственный перфоратор, газонокосилку или робота для окон, а получить к ним доступ именно тогда, когда они нужны.