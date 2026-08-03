Не только ради экономии. Почему барнаульцы полюбили секонд-хенды

Рынок ресейла в России приблизился к 1 трлн рублей, а поиск вещей с историей превратился для покупателей в отдельное увлечение

03 августа 2026, 08:15, ИА Амител

Две девушки в магазине / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Секонд-хенды перестали ассоциироваться только с дешевой одеждой. Сегодня ресейл объединяет обычные магазины подержанных вещей, винтажные пространства, сайты объявлений и площадки, где перепродают люксовые товары. По оценке INFOLine, которую приводит Forbes, по итогам прошлого года российский рынок секонд-хендов и ресейла приблизился к 1 трлн рублей. В 2026 году он может вырасти еще на 12–15%. Интерес к вещам с историей заметен и в Барнауле: покупатели приходят не только ради низкой цены, но и ради редких находок, азарта и возможности собрать необычный гардероб, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Секонд-хенд стал модным увлечением

Еще несколько лет назад многие покупатели настороженно относились к одежде, которую уже кто-то носил. Особенно трудно было продавать дорогие брендовые вещи: психологический барьер сохранялся, а цена оставалась заметной.

Владелица барнаульского винтажного пространства "Парадная" Дарья Левшина рассказала, что спрос рос постепенно. Проект пять лет привозил в город брендовые вещи, которые отбирали байеры в разных странах.

«Первое время люди не были готовы тратить деньги. Все равно оставалась психологическая граница: вещь уже носили, но при этом она стоила недешево. В последние годы интерес вырос. Поиск одежды в секонд-хендах стал модным течением, особенно среди молодежи», — отметила предприниматель.

Каждую вещь перед покупкой сотрудники изучали по фотографиям и видео. При этом бизнес зависел от зарубежных поставок. В отдельные периоды одежда не приходила по несколько месяцев, а дорогая логистика вынуждала повышать цены.

По словам Левшиной, стабильной "золотой жилой" такой бизнес не стал: удачные в финансовом плане месяцы сменялись провальными.

Поиск вещей превратился в охоту

Экономия остается одной из причин популярности секонд-хендов, но не всегда главной. На маркетплейсах новую одежду порой продают дешевле, а поход в секонд может занять несколько часов и не принести ни одной покупки.

Постоянных посетителей привлекает сам процесс поиска. Жительница Барнаула Ольга Кисель много лет ходит по секонд-хендам в разных городах. Раньше ее радовала прежде всего разница в цене, но со временем главным стал азарт.

«Для меня это не просто способ сэкономить, а поиск сокровищ и возможность разгрузить голову. В дни максимальных скидок приходит много людей, начинается настоящее соревнование: кто быстрее найдет классную вещь», — рассказала она.

Отдельные эмоции вызывают магазины, где одежду продают на вес. По словам Ольги, фиксированная цена за килограмм подталкивает покупателей набирать больше вещей, чем они планировали.

Сейчас барнаульская любительница секонд-хендов ищет дубленку или кожаную куртку. Небольшие потертости она считает не недостатком, а частью характера одежды.

«Поношенная дубленка иногда выглядит даже красивее. Хочется найти кожаную куртку с историей и естественными следами времени», — объяснила она.

Зумеры и осознанное потребление

Участники рынка связывают новый интерес к подержанной одежде с молодыми покупателями. Зумеры чаще говорят об осознанном потреблении, повторном использовании вещей и желании отличаться от окружающих.

В социальных сетях походы в секонд-хенды часто показывают как игру: авторы публикуют редкие находки, собирают образы из винтажной одежды и сравнивают магазины. Покупка превращается не просто в обновление гардероба, а в способ проявить индивидуальность.

Параллельно развиваются сообщества, где одежду не продают, а отдают или обменивают бесплатно. Администратор чата ReuseSPB отмечает, что интерес к повторному использованию вещей особенно заметно вырос за последние один-два года.

«Раньше покупку бывшей в употреблении одежды могли считать чем-то маргинальным и немодным. Сейчас все заметнее переход к более сбалансированному подходу. Вероятно, на это влияет и снижение доходов», — рассказал он.

Таким образом, экологические мотивы соседствуют с обычным желанием сократить расходы. Для одних секонд-хенд становится принципиальным выбором, для других — способом позволить себе больше вещей при ограниченном бюджете.

Поставки идут через соседние страны

После усложнения международной логистики одежду для российских секонд-хендов и винтажных магазинов чаще закупают через посредников. По данным источников Forbes, вещи из Европы и США поступают в Россию в том числе через Белоруссию и Казахстан.

При этом покупателю не всегда легко установить происхождение товара. Под видом импортной одежды иногда продают возвраты с маркетплейсов, которые потеряли товарный вид.

Иначе работает ресейл между частными лицами. На специализированных платформах и сайтах объявлений владельцы самостоятельно продают одежду, обувь и аксессуары, которые им больше не нужны. В этом сегменте встречаются как недорогие массовые марки, так и российские дизайнерские бренды.

Основатель бизнес-клуба Альянса Beinopen, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов рассказал, что среди российских марок пользователи "Авито" особенно часто ищут Monochrome, 12 STOREEZ и Ushatava.

«Это три российских бренда, ресейл которых продолжит расти. Остальные пока не обладают такой узнаваемостью, если судить по поисковым запросам», — отметил эксперт.

По его словам, ввоз вещей стал сложнее, однако высокий спрос заставит участников рынка искать новые логистические решения. Покупателям по-прежнему важны узнаваемые марки и возможность через одежду показать принадлежность к определенному стилю и кругу.

Ресейл постепенно выходит за пределы недорогого сегмента. В некоторых городах на месте закрывшихся флагманских бутиков появляются магазины подержанных люксовых вещей.

Покупатели получают возможность приобрести известный бренд дешевле первоначальной стоимости, а владельцы дорогой одежды — вернуть часть потраченных денег. Так ресейл начинает конкурировать с традиционной розницей не только в масс-маркете, но и в премиальном сегменте.