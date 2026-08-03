Не только ради экономии. Почему барнаульцы полюбили секонд-хенды
Рынок ресейла в России приблизился к 1 трлн рублей, а поиск вещей с историей превратился для покупателей в отдельное увлечение
03 августа 2026, 08:15, ИА Амител
Секонд-хенды перестали ассоциироваться только с дешевой одеждой. Сегодня ресейл объединяет обычные магазины подержанных вещей, винтажные пространства, сайты объявлений и площадки, где перепродают люксовые товары. По оценке INFOLine, которую приводит Forbes, по итогам прошлого года российский рынок секонд-хендов и ресейла приблизился к 1 трлн рублей. В 2026 году он может вырасти еще на 12–15%. Интерес к вещам с историей заметен и в Барнауле: покупатели приходят не только ради низкой цены, но и ради редких находок, азарта и возможности собрать необычный гардероб, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Секонд-хенд стал модным увлечением
Еще несколько лет назад многие покупатели настороженно относились к одежде, которую уже кто-то носил. Особенно трудно было продавать дорогие брендовые вещи: психологический барьер сохранялся, а цена оставалась заметной.
Владелица барнаульского винтажного пространства "Парадная" Дарья Левшина рассказала, что спрос рос постепенно. Проект пять лет привозил в город брендовые вещи, которые отбирали байеры в разных странах.
«Первое время люди не были готовы тратить деньги. Все равно оставалась психологическая граница: вещь уже носили, но при этом она стоила недешево. В последние годы интерес вырос. Поиск одежды в секонд-хендах стал модным течением, особенно среди молодежи», — отметила предприниматель.
Каждую вещь перед покупкой сотрудники изучали по фотографиям и видео. При этом бизнес зависел от зарубежных поставок. В отдельные периоды одежда не приходила по несколько месяцев, а дорогая логистика вынуждала повышать цены.
По словам Левшиной, стабильной "золотой жилой" такой бизнес не стал: удачные в финансовом плане месяцы сменялись провальными.
Поиск вещей превратился в охоту
Экономия остается одной из причин популярности секонд-хендов, но не всегда главной. На маркетплейсах новую одежду порой продают дешевле, а поход в секонд может занять несколько часов и не принести ни одной покупки.
Постоянных посетителей привлекает сам процесс поиска. Жительница Барнаула Ольга Кисель много лет ходит по секонд-хендам в разных городах. Раньше ее радовала прежде всего разница в цене, но со временем главным стал азарт.
«Для меня это не просто способ сэкономить, а поиск сокровищ и возможность разгрузить голову. В дни максимальных скидок приходит много людей, начинается настоящее соревнование: кто быстрее найдет классную вещь», — рассказала она.
Отдельные эмоции вызывают магазины, где одежду продают на вес. По словам Ольги, фиксированная цена за килограмм подталкивает покупателей набирать больше вещей, чем они планировали.
Сейчас барнаульская любительница секонд-хендов ищет дубленку или кожаную куртку. Небольшие потертости она считает не недостатком, а частью характера одежды.
«Поношенная дубленка иногда выглядит даже красивее. Хочется найти кожаную куртку с историей и естественными следами времени», — объяснила она.
Зумеры и осознанное потребление
Участники рынка связывают новый интерес к подержанной одежде с молодыми покупателями. Зумеры чаще говорят об осознанном потреблении, повторном использовании вещей и желании отличаться от окружающих.
В социальных сетях походы в секонд-хенды часто показывают как игру: авторы публикуют редкие находки, собирают образы из винтажной одежды и сравнивают магазины. Покупка превращается не просто в обновление гардероба, а в способ проявить индивидуальность.
Параллельно развиваются сообщества, где одежду не продают, а отдают или обменивают бесплатно. Администратор чата ReuseSPB отмечает, что интерес к повторному использованию вещей особенно заметно вырос за последние один-два года.
«Раньше покупку бывшей в употреблении одежды могли считать чем-то маргинальным и немодным. Сейчас все заметнее переход к более сбалансированному подходу. Вероятно, на это влияет и снижение доходов», — рассказал он.
Таким образом, экологические мотивы соседствуют с обычным желанием сократить расходы. Для одних секонд-хенд становится принципиальным выбором, для других — способом позволить себе больше вещей при ограниченном бюджете.
Поставки идут через соседние страны
После усложнения международной логистики одежду для российских секонд-хендов и винтажных магазинов чаще закупают через посредников. По данным источников Forbes, вещи из Европы и США поступают в Россию в том числе через Белоруссию и Казахстан.
При этом покупателю не всегда легко установить происхождение товара. Под видом импортной одежды иногда продают возвраты с маркетплейсов, которые потеряли товарный вид.
Иначе работает ресейл между частными лицами. На специализированных платформах и сайтах объявлений владельцы самостоятельно продают одежду, обувь и аксессуары, которые им больше не нужны. В этом сегменте встречаются как недорогие массовые марки, так и российские дизайнерские бренды.
Основатель бизнес-клуба Альянса Beinopen, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов рассказал, что среди российских марок пользователи "Авито" особенно часто ищут Monochrome, 12 STOREEZ и Ushatava.
«Это три российских бренда, ресейл которых продолжит расти. Остальные пока не обладают такой узнаваемостью, если судить по поисковым запросам», — отметил эксперт.
По его словам, ввоз вещей стал сложнее, однако высокий спрос заставит участников рынка искать новые логистические решения. Покупателям по-прежнему важны узнаваемые марки и возможность через одежду показать принадлежность к определенному стилю и кругу.
Ресейл постепенно выходит за пределы недорогого сегмента. В некоторых городах на месте закрывшихся флагманских бутиков появляются магазины подержанных люксовых вещей.
Покупатели получают возможность приобрести известный бренд дешевле первоначальной стоимости, а владельцы дорогой одежды — вернуть часть потраченных денег. Так ресейл начинает конкурировать с традиционной розницей не только в масс-маркете, но и в премиальном сегменте.
08:31:26 03-08-2026
Первый раз сходил в сэконд в 90 годах. С тех пор бываю в них во всех городах. Вот ответ для многих, где я беру такие необычные вещи))) отличные сэконды в Ростове и Питере. Кое что есть в Екатеринбурге. Ветровочку на медне взял у нас. Беру только не ношеные вещи. Их там тоже в достатке.
08:43:11 03-08-2026
Сергей Писарев (08:31:26 03-08-2026) Первый раз сходил в сэконд в 90 годах. С тех пор бываю в них... фамилия обязывает быть грамотным депутата и зоопаркмена.
.. в 90.."-..
а в 80-на барахолку ходил..
из книги,, Как стать миллионером" слова народные.
08:48:30 03-08-2026
интересно. (08:43:11 03-08-2026) фамилия обязывает быть грамотным депутата и зоопаркмена.... Спасибо. Учту.
10:48:01 03-08-2026
эмм.. =намедни= тащетама. это как минимум. наверное вы всё же не тот Сергей!
08:38:21 03-08-2026
там можно купить дешево. то что стоит дорого.
нужно знать, что и где смотреть - простор для творчества
09:12:29 03-08-2026
Трагати (08:38:21 03-08-2026) там можно купить дешево. то что стоит дорого.нужно знать... обноски с барского плеча иуропейса - это достойно!
09:29:56 03-08-2026
Мусик (09:12:29 03-08-2026) обноски с барского плеча иуропейса - это достойно!...
для вас ключевые слова - обноски и европейцы.
для други- - качественные вещи по приемлемым ценам.
09:45:07 03-08-2026
Трагати (09:29:56 03-08-2026) для вас ключевые слова - обноски и европейцы.для дру... сначала шмотьё.
потом и жену в аренду отдадите.
а там и до Родины дело дойдет.
за деньги - да?
14:19:57 03-08-2026
Мусик (09:45:07 03-08-2026) сначала шмотьё.потом и жену в аренду отдадите.а там ... жену примет обратно втридорога))
11:18:28 03-08-2026
Трагати (09:29:56 03-08-2026) для вас ключевые слова - обноски и европейцы.для дру...
перестала туда ходить несколько лет назад. ну откровенное г... стали продавать. может сейчас что-то изменилось? хотя все равно все китайское и азиатское, в европах-то производства не осталось.
11:29:12 03-08-2026
Гость (11:18:28 03-08-2026) перестала туда ходить несколько лет назад. ну откровенно...
базовые вещи, разово.
14:17:50 03-08-2026
Трагати (09:29:56 03-08-2026) для вас ключевые слова - обноски и европейцы.для дру... часто вещи с покойников
ничетакого ,да))
09:31:33 03-08-2026
Вот к примеру прикиньте, одну и ту же понравившуюся вещь по одинаковой цене вы бы взяли ношеную или новую?
10:29:30 03-08-2026
Гость (09:31:33 03-08-2026) Вот к примеру прикиньте, одну и ту же понравившуюся вещь по ... а может быть вы просто бедны?
11:27:11 03-08-2026
Мусик (10:29:30 03-08-2026) а может быть вы просто бедны?...
Смотрите-ка, богач выискался ХД
11:34:03 03-08-2026
Мусик (10:29:30 03-08-2026) а может быть вы просто бедны?... Полагаю что и Вы милейший, есть обычный голодранец.
18:59:10 03-08-2026
Гость (11:34:03 03-08-2026) Полагаю что и Вы милейший, есть обычный голодранец.... Да, мне есть куда расти.
11:46:04 03-08-2026
Мусик (10:29:30 03-08-2026) а может быть вы просто бедны?... Ну так поэтому не надо высасывать какие-то надуманные причины актуальности секонда, кроме элементарно низкого уровня жизни.