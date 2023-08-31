Последний день лета. О погоде в Алтайском крае 31 августа

В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы

31 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае в последний день лета, 31 августа. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами по северо-западу будет холоднее — от +16 до +24 градусов. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы по востоку местами туман. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Кратковременный дождь, гроза. В утренние часы местами возможен туман. Ветер западный, 6-11 м/с.