Мотоцикл столкнулся с квадроциклом: несовершеннолетние «водители» устроили ДТП в Барнауле

В барнаульском поселке Лесной произошло необычное ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, мотоциклом управлял несовершеннолетний мальчик, который вез пассажиром девочку. В один момент он столкнулся с квадроциклом, за рулем которого также был несовершеннолетний мальчик.

На месте работали полиция и скорая помощь. Пострадавших детей увезли в первую горбольницу.