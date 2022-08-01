Мотоцикл столкнулся с квадроциклом: несовершеннолетние «водители» устроили ДТП в Барнауле
Пострадавших детей увезли в первую горбольницу
1 августа 2022, 21:59
В барнаульском поселке Лесной произошло необычное ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».
По словам очевидцев, мотоциклом управлял несовершеннолетний мальчик, который вез пассажиром девочку. В один момент он столкнулся с квадроциклом, за рулем которого также был несовершеннолетний мальчик.
На месте работали полиция и скорая помощь. Пострадавших детей увезли в первую горбольницу.
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