Мужчина убил сотрудницу батутного центра на глазах ее 11-летнего сына во Всеволожске

Во Всеволожске мужчина убил сотрудницу батутного центра на глазах её 11-летнего сына. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Злоумышленник воткнул нож в грудь 35-летней женщины и скрылся с места происшествия. Пострадавшая дошла до соседнего помещения, чтобы попросить помощи, но умерла.

Следователи предполагают, что преступником является 31-летний знакомый убитой женщины. Его объявили в розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали двух следователей после драки со смертельным исходом.