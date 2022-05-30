Мужчина убил сотрудницу батутного центра на глазах ее 11-летнего сына во Всеволожске
Следователи разыскивают преступника, который, по предварительным данным, является знакомым убитой
30 мая 2022, 16:26, Илья Звягинцев
Во Всеволожске мужчина убил сотрудницу батутного центра на глазах её 11-летнего сына. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Злоумышленник воткнул нож в грудь 35-летней женщины и скрылся с места происшествия. Пострадавшая дошла до соседнего помещения, чтобы попросить помощи, но умерла.
Следователи предполагают, что преступником является 31-летний знакомый убитой женщины. Его объявили в розыск.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали двух следователей после драки со смертельным исходом.
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