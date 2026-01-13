Специалисты МЧС уже проверили безопасность льда, где появятся крещенские купели

13 января 2026, 17:01, ИА Амител

Купель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До Крещения Господня остается меньше недели – Православная церковь отметит праздник 19 января. В Барнауле уже вовсю готовятся к традиционному обряду омовения.

Специалисты МЧС подтвердили, что лед в районе Нового моста на Оби достаточно прочен. По данным инспекторов ГИМС, его толщина достигает 30–35 см – это значит, что одновременно на льду смогут находиться до 50 участников.

Как сообщил замглавы городской администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, в этом году организуют две купели: на Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском около поселка Борзовая Заимка.

Безопасность участников обеспечат круглосуточное дежурство спасателей МЧС у каждой купели, контроль качества воды – пробы уже взяты специалистами Роспотребнадзора. И, конечно же, постоянный мониторинг состояния льда.

Финальное решение о запуске купелей примут 14 января. В администрации города соберется совещание с участием Барнаульской епархии и профильных служб.



