ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Сообщается, что все объекты поражены

13 января 2026, 18:00, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Российская армия в ночь на вторник, 13 января, нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины и предприятиям украинского ВПК, сообщило Министерство обороны РФ.

Военное ведомство информирует, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки со стороны Украины по гражданским объектам на территории России.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сводке.

В Минобороны заявили, что цели удара достигнуты. "Все назначенные объекты поражены", – подытожили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский в ближайшее время могут заключить в Давосе масштабное соглашение о восстановлении страны.