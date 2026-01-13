Абиссинский кот из России стал самым красивым в мире

Он набрал рекордные 19 тысяч баллов в голосовании

13 января 2026, 16:38, ИА Амител

Кот-победитель / Фото: Международная федерация кошек

В 2025 году абиссинский кот из России был признан самым красивым представителем кошачьих благодаря Всемирной федерации кошек. Одержав победу с результатом свыше 19,7 тысячи очков, он обошел почти полторы тысячи конкурентов со всех уголков планеты.

Шотландская вислоухая кошка из Таиланда заняла второе место, получив 18,5 тысячи баллов. В текущем рейтинге 2026 года первое место временно принадлежит британскому короткошерстному коту, также родом из России.

Всемирная федерация кошек была создана 20 августа 1988 года в городе Петрополис, находящемся неподалеку от Рио-де-Жанейро. В настоящее время она объединяет около 280 организаций по всему миру. Федерация активно способствует укреплению международного взаимодействия между клубами и занимается разработкой норм содержания и заботы о животных.