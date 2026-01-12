В Алтайском крае в 2026 году запустят производство сахарного печенья с экспортными планами
Реализуемые проекты должны обеспечить дальнейшее развитие отрасли
12 января 2026, ИА Амител
В Алтайском крае в 2026 году появится новый продуктовый бренд с ориентацией на экспорт. Кондитерская фабрика "Алтай" планирует запустить линию по производству сахарного печенья. О запуске нового производства рассказал руководитель Алтайпищепрома Александр Большаков, подводя итоги работы отрасли за 2025 год, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
По его словам, линия уже закуплена, в настоящее время на предприятии идет монтаж оборудования. Старт производства запланирован на начало 2026 года. Новый продукт должен дополнить ассортимент регионального пищепрома и выйти за пределы внутреннего рынка.
В целом за девять месяцев 2025 года инвестиции в пищевую промышленность Алтайского края составили 7,252 млрд рублей. Это около 94% от уровня прошлого года. Несмотря на снижение инвестиционной активности, объем вложений остается сопоставимым с показателями 2024 года.
Среди крупнейших проектов, реализуемых в регионе, – строительство маслоэкстракционного завода компании "Сигма" в селе Леньки, запуск второй линии хлебопечения на комбинате "Алтайские закрома", расширение производства замороженных молочных изделий у "Алтайхлеба", а также ввод элеватора для маслосемян компанией "Диво Алтая". Кроме того, в начале 2026 года пробные запуски планирует предприятие "Карбон", где намерены производить активированный уголь из лузги гречихи.
Комментируя проект "Карбона", Александр Большаков отметил его уникальность и технологическую сложность:
«На начало октября предприятие завершало строительство, сейчас ведутся пусконаладочные работы. Проект затянулся, проект тяжелый, потому что в России таких проектов нет нигде, ни у кого. Нужно было лабораторную технологию масштабировать на большое производство. То есть в лабораториях это можно делать на маленьком объеме, на большом никто не делал ни разу. Даже в мире не делали».
По оценке Алтайпищепрома, реализуемые проекты должны обеспечить дальнейшее развитие отрасли и сформировать новые точки роста в пищевой промышленности региона.
13:59:26 12-01-2026
И что с того мы будем иметь,кроме втридорога продаваемого сахарного печенья?
14:59:06 12-01-2026
Своих граждан накормите, а не врагов наших. Кругом деньги, деньги,деньги! На кой нам сытый враг?
18:37:19 13-01-2026
Сливочное печенье в край нужно – пальмач один!
Зато из за бугра везут на сливочном в тридорога.