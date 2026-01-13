Новый год – время новых начинаний. Под звон бокалов и бой курантов многие загадывают желания и ставят перед собой новые задачи. Жители Барнаула – не исключение

13 января 2026, 17:23, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Бой курантов не просто отмечает начало года – он становится точкой отсчета для новых планов. Жители Барнаула последовали этой традиции. Согласно опросу SuperJob, они уже определили, каким сферам жизни уделят приоритетное внимание в 2026 году.

Согласно результатам свежего социологического исследования, главные жизненные приоритеты жителей краевой столицы остаются неизменными: на первом месте здоровье и семья. Так, по 32% респондентов планируют в ближайшее время начать заниматься спортом и уделять больше времени близким.

Еще 27% опрошенных нацелены на налаживание личной жизни, а каждый четвертый участник опроса собирается активнее заниматься хобби или обучением.

«Среди других распространенных целей пересмотреть мировоззрение, скорректировать систему питания или переехать – такие планы озвучили 19% горожан. Больше отдыхать хотят 15%, а доделать ремонт – 14%. Выучить иностранный язык мечтают 13%, отказаться от вредных привычек – 12%, а сменить круг общения – 7% жителей Барнаула», – говорится в публикации.

Анализ данных выявил заметные различия в установках мужчин и женщин. Представительницы прекрасного пола чаще выбирают спорт, хобби, самообразование и переосмысление жизненных ценностей. Мужчины же в большей степени ориентированы на личную жизнь и отказ от вредных привычек.

Примечательно, что полностью от каких‑либо изменений намерены отказаться лишь 2% женщин, тогда как среди мужчин таких оказалось 9%.

Возраст также существенно влияет на приоритеты. Молодежь до 35 лет главным образом фокусируется на спорте (36%), образовании (31%) и изучении иностранных языков (23%). В группе 35–45 лет на первый план выходят семья (37%), личная жизнь (33%) и отдых (28%).

Жители старше 45 лет чаще планируют заниматься хобби (30%), завершать ремонт (28%) и отказываться от вредных привычек (18%).

«Исследование также показало зависимость планов от уровня образования. Барнаульцы со средним профессиональным образованием чаще делают ставку на спорт, хобби и обучение. Обладатели вузовских дипломов чаще нацелены на изучение иностранных языков и полноценный отдых», – показал опрос.

Доход тоже играет роль: среди зарабатывающих свыше 150 тыс. рублей в месяц 34% намерены уделять больше времени семье, а 22% – научиться отдыхать. В группе с доходом до 80 тыс. рублей чаще встречаются намерения пересмотреть мировоззрение (23%) и освоить иностранный язык (19%).

В целом результаты опроса демонстрируют, что барнаульцы стремятся к балансу между заботой о здоровье, вниманием к семье и личным развитием.