Еще три малых села Алтайского края получили стабильный и быстрый интернет

"МегаФон" расширил сеть для жителей региона

13 января 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGwDBgc

Установка базовой станции / Фото: "МегаФон"

Алтайские села Тундриха, Казанцево и Каяушка получили обновленные цифровые сервисы "МегаФона". Там установили оборудование, благодаря которому мобильный интернет стал быстрее, а сигнал – заметно надежнее даже вдали от базовых станций и внутри домов.

Связь для повседневной жизни

В трех селах, где в общей сложности живет около 1000 человек, новое оборудование "МегаФона" появилось в конце прошлого года. Инженеры оператора обеспечили хорошую емкость сети и добились устойчивой передачи данных. За счет этого абоненты теперь могут решать ежедневные вопросы в онлайн-формате.

Качественный интернет дает возможность быстро искать нужную информацию, открывать сайты без долгой загрузки, смотреть видео без пауз, общаться с близкими, пользоваться банковскими и государственными сервисами, а также обращаться за медпомощью дистанционно.

Скорость и стабильность

«Сегодня качество жизни населения в малочисленных селах во многом определяется доступностью стабильной сотовой связи и мобильного интернета. Чтобы жители края чувствовали себя комфортно в цифровой среде, мы постоянно совершенствуем телекоммуникационную инфраструктуру в регионе», – сообщила директор "МегаФона" в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

По ее словам, после установки оборудования максимальная скорость мобильного интернета в селах составляет до 90 Мбит/с. Такие показатели обеспечивают комфортную и стабильную работу в сети.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

Реклама