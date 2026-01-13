Еще три малых села Алтайского края получили стабильный и быстрый интернет
"МегаФон" расширил сеть для жителей региона
13 января 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGwDBgc
Алтайские села Тундриха, Казанцево и Каяушка получили обновленные цифровые сервисы "МегаФона". Там установили оборудование, благодаря которому мобильный интернет стал быстрее, а сигнал – заметно надежнее даже вдали от базовых станций и внутри домов.
Связь для повседневной жизни
В трех селах, где в общей сложности живет около 1000 человек, новое оборудование "МегаФона" появилось в конце прошлого года. Инженеры оператора обеспечили хорошую емкость сети и добились устойчивой передачи данных. За счет этого абоненты теперь могут решать ежедневные вопросы в онлайн-формате.
Качественный интернет дает возможность быстро искать нужную информацию, открывать сайты без долгой загрузки, смотреть видео без пауз, общаться с близкими, пользоваться банковскими и государственными сервисами, а также обращаться за медпомощью дистанционно.
Скорость и стабильность
«Сегодня качество жизни населения в малочисленных селах во многом определяется доступностью стабильной сотовой связи и мобильного интернета. Чтобы жители края чувствовали себя комфортно в цифровой среде, мы постоянно совершенствуем телекоммуникационную инфраструктуру в регионе», – сообщила директор "МегаФона" в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.
По ее словам, после установки оборудования максимальная скорость мобильного интернета в селах составляет до 90 Мбит/с. Такие показатели обеспечивают комфортную и стабильную работу в сети.
ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560Реклама
17:38:05 13-01-2026
Торопятся!?
В сентябре 26-го всем цифровым рублём!!!...
17:55:36 13-01-2026
Бесплатно что ли они это сделали? Вложили бабки в оборудование и клиенты будут им платить деньги... Гляди ка достижение сделали...
20:27:34 13-01-2026
При табу на Ютуб интернет ущербен!
00:16:40 14-01-2026
Как же страна то раньше жила без интернета, особенно малые сёла? Люди этот интернет на хлеб мазать будут или в кружку наливать?
07:54:23 14-01-2026
Гость (00:16:40 14-01-2026) Как же страна то раньше жила без интернета, особенно малые с...
А ты зачем это пишешь, пользуясь интернетом? В головушке совсем что ли ничего? Отключи его себе.