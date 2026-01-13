Водку запивали пивом. Кого в праздники в Алтайском крае пришлось "откачивать" наркологам
Около трети поступивших в неотложку в итоге оказались в реанимации
13 января 2026, 11:00, ИА Амител
Количество поступивших в краевое наркологическое отделение неотложной помощи в Барнауле оказалось примерно на 25% выше, чем в обычные дни. Об этом рассказал главный внештатный нарколог регионального Минздрава Андрей Иванов. По его словам, больничные койки стали занимать еще с 25 декабря – многие начали "отмечать" заранее.
Галлюцинации и паранойя
По словам Иванова, с 25 декабря и до окончания новогодних праздников в главную наркологическую неотложку региона поступало порядка девяти-десяти пациентов в сутки. Но сам разгар праздника стал временным затишьем: 31 декабря, 1 и 2 января в отделение госпитализировали трех-четырех человек в сутки.
Как и всегда, среди пациентов преобладало мужское население региона – на одну женщину в отделении приходилось шесть мужчин. Самому молодому поступившему – 27 лет, самому взрослому – 76 лет. Возраст подавляющего большинства пациентов – 40–55 лет.
Основной причиной госпитализации стала алкогольная абстиненция. Но в 10% случаев наркологи выявили состояние алкогольного психоза.
«Треть пациентов пришлось помещать в реанимацию. Во-первых, это люди с алкогольными психозами, где уже и галлюцинации, и паранойя. Во-вторых, это пациенты с тяжелой абстиненцией. Все пациенты спасены и выведены из критического состояния. Часть уже покинула отделения, часть до сих пор остается на лечении», – пояснил Иванов.
Специалист назвал две основные причины попадания в стационар: жители Алтайского края либо пьют слишком долго, либо смешивают разные алкогольные напитки.
«Одни потребляли алкоголь не менее двух недель подряд, преимущественно крепкие спиртные напитки. В других случаях это неблагоприятная структура потребления, когда крепкие напитки запивают пивом и наоборот. Все это приводит к тяжелым нарушениям состояния здоровья, когда человек уже сам не может остановиться. Либо пациенты вызывают скорую, либо родственники привозят их в стационар», – сказал нарколог.
Иванов также подчеркнул, что никакого ощутимого роста количества поступивших по сравнению с прошлым Новым годом не отмечается.
В Минздраве Алтайского края добавили, что еще 42 пациента поступили с острым отравлением в краевое отделение токсикологии. У части из них проблемы со здоровьем были вызваны употреблением алкоголя, в том числе и суррогатного.
Как вернуться к жизни?
Также нарколог дал совет жителям Алтайского края, которые активно употребляли спиртное на праздниках, как восстановиться в кратчайшие сроки. По его словам, таким людям (да и тем, кто не пьет, тоже) нужна полноценная "разгрузка".
«Лучшая послепраздничная тактика – на 15–20 дней на нулевую дозу. К этому следует добавить правильное питание. Такой режим поможет организму восстановиться от излишнего принятия алкоголя», – сказал врач. Недавно amic.ru рассказывал о том, как в Алтайском крае проходят собрания анонимных алкоголиков. Истории людей, которые смогли побороть зависимость и вернуться к нормальной жизни, а теперь помогают сделать это другим, читайте в нашем материале.
11:16:24 13-01-2026
Так водку всегда пивом запивают (Водка без пива - деньги на ветер)
11:23:23 13-01-2026
с утра свежайший ледяной ерш - чудо как хорош
11:43:35 13-01-2026
народ который запивает водку пивом не победить
12:19:02 13-01-2026
Гость (11:43:35 13-01-2026) народ который запивает водку пивом не победить... Он сам себя уничтожит.
12:01:52 13-01-2026
Это водка сделанная из нефти и пиво сделанное из какого то концентрата любого ввергнут в непонятное состояние
14:22:47 13-01-2026
У меня сосед после алкогольного психоза так и не восстановился, а в больнице в травматическом отделении один умер после 3 дней психоза, он лежал в коридоре и мы три дня слушали его бред, это жутко, видно долго был в запое и сломал ногу, а в больнице не опохмеляют.