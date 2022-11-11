На Алтае 17-летняя девушка разбила машину знакомому, который не ответил на её симпатии

17-летняя жительница Горно-Алтайска на почве ревности и безответных чувств разбила «Ладу Приору» местному жителю, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Находясь в кафе с подругой, девушка увидела машину знакомого и припомнила ему то, что ранее он не ответил взаимностью на её симпатии.

«На почве ревности и безответных чувств у горожанки возник преступный умысел, который был реализован путём повреждения автомобиля. Девушка разбила на авто зеркала, фары, задний бампер, поцарапала кузов», — рассказали в полиции.

Сумма ущерба составила 46 422 рубля. Уголовное дело возбудили по статье ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба»).