В Барнауле ночью сгорел автомобиль на парковке

В Барнауле в ночь на 21 июля сгорел автомобиль на парковке у дома № 247 по Павловскому тракту, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

На опубликованных кадрах можно заметить, как машина полыхает огнем, но пожарные оперативно его потушили.

«Предварительно, поджог „Лексуса“ был в качестве отмщения», — уточнил автор канала.

Фото: «Инцидент Барнаул»

По данным паблика «Инцидент Барнаул», пострадавших нет.

Напомним, днем 20 июля в Барнауле на стоянке у ЦУМа Subaru протаранила автомобиль, который от удара прижало к летней веранде у кофейни.