Водитель погиб в ДТП с переворотом на Алтае

Водитель автомобиля погиб результате ДТП в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.

Авария случилась 9 сентября около 21:00 в Кош-Агачском районе.

«63-летний местный житель, управляя автомобилем марки ВАЗ 21099, двигаясь со стороны села Ортолык в направлении села Кош-Агач, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

Фото: 04.мвд.рф

В результате аварии пострадал 56-летний пассажир легковушки, госпитализирован. Водитель от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи.

Полицейские проводят проверку.

Напомним, 11 сентября два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск в Поспелихинском районе Алтайского края.