«Жигули» после аварии перекрыли проезд по части проспекта Ленина в Барнауле
Водитель отечественного автомобиля на перекрёстке столкнулся с иномаркой
31 мая 2022, 17:55, Илья Звягинцев
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на проспекте Ленина в Барнауле. В результате движение части дороги оказалось перекрыто.
Водитель «Жигулей» столкнулся с Toyota на пересечении проспекта Ленина и улицы Брестской.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае водитель иномарки попал в ДТП, а прибывшие на место происшествия сотрудники полиции уличили его в браконьерстве. В автомобиле правоохранители нашли тушу убитого животного.
Материал подготовлен при содействии компании «Страховой Аварком», тел. 555-585.
Комментарии
Новости партнеров