«Жигули» после аварии перекрыли проезд по части проспекта Ленина в Барнауле

Водитель отечественного автомобиля на перекрёстке столкнулся с иномаркой

31 мая 2022, 17:55, Илья Звягинцев

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на проспекте Ленина в Барнауле. В результате движение части дороги оказалось перекрыто.

Водитель «Жигулей» столкнулся с Toyota на пересечении проспекта Ленина и улицы Брестской.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае водитель иномарки попал в ДТП, а прибывшие на место происшествия сотрудники полиции уличили его в браконьерстве. В автомобиле правоохранители нашли тушу убитого животного.

В Алтайском крае браконьер попал в аварию и попался с добычей

В Алтайском крае браконьер попал в аварию и попался с добычей

Материал подготовлен при содействии компании «Страховой Аварком», тел. 555-585.

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