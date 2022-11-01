Жителя Алтайского края осудили за попытку убить отчима, который прилег отдохнуть

39-летнего жителя Чарышского района осудили покушение на убийство своего отчима, который прилег отдохнуть после совместного распития спиртных напитков. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, мужчина получил 6 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как установили следователи, в мае 2022 года в одном из сел Чарышского района осужденный распивал спиртные напитки со своим отчимом. После того, как родственник лег отдыхать, пасынок из личных неприязненных отношений взял нож и нанес ему не менее двух ударов в грудь. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось — 63-летний потерпевший смог оттолкнуть злоумышленника и выбежать из дома. Ему оказали помощь врачи.

В ходе предварительного и судебного следствия пасынок вину в содеянном не признал, утверждая, что не помнит обстоятельств произошедшего и умысла на убийство отчима у него не было. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, признав его виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).