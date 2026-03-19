Многоэтажку готовятся строить на пустыре недалеко от барнаульского элеватора

Дом будет переменной этажности с подземной парковкой

19 марта 2026, 08:40, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Многоквартирный дом в 12–14 этажей планируют построить на пересечении ул. Пролетарской и пер. Некрасова. Несколько лет назад девелопер выкупил частные дома и сформировал крупный участок. Теперь компания корректирует земельные документы, присоединяя к наделу небольшой "кусочек" неразграниченной земли. Согласно ранее утвержденному проекту планировки, на участке должны построить трехсекционный дом на 225 квартир и 422 жителей.

Территория будущей застройки, как отмечено в документах, свободна от строений. Рядом находится девятиэтажный ЖК от того же инвестора (работать на участке планирует компания "Прайд Инвест"), административные здания, частный сектор.

Первые этажи дома отдадут под помещения общественные назначения (общая площадь 850 "квадратов"). У ЖК будет подземно-наземная автостоянка на 100 машино-мест, еще 29 автомобилей предлагают разместить на открытой парковке. Во дворе комплекса заложены детские игровые площадки, зоны для занятий физкультурой, отдыха, хозяйственных целей.

Проект планировки квартала, желтым выделен планируемый ЖК / Фото: "Альфа-Проект"

Отметим, что микрорайон, ограниченный улицами Чернышевского, Промышленной, Интернациональной и проспектом Комсомольским, считается одним из перспективных для застройки.

Согласно утвержденному проекту планировки, здесь заложено 13 многоквартирных домов на 1975 квартир (не считая трех строящихся ЖК), детсад на 220 мест, объект общественного назначения, два административных здания, фитнес-центр, несколько трансформаторных подстанций, два подземных гаража-стоянки (общая вместимость 160 машино-мест), четыре подземно-наземных гаража на 860 автомобилей.

Чтобы все это построить, нужно снести 145 объектов, среди которых три малоэтажных многоквартирных дома и 140 индивидуальных жилых домов. Развитие квартала рассчитано до 2035 года.