Многоэтажку готовятся строить на пустыре недалеко от барнаульского элеватора
Дом будет переменной этажности с подземной парковкой
19 марта 2026, 08:40, ИА Амител
Многоквартирный дом в 12–14 этажей планируют построить на пересечении ул. Пролетарской и пер. Некрасова. Несколько лет назад девелопер выкупил частные дома и сформировал крупный участок. Теперь компания корректирует земельные документы, присоединяя к наделу небольшой "кусочек" неразграниченной земли. Согласно ранее утвержденному проекту планировки, на участке должны построить трехсекционный дом на 225 квартир и 422 жителей.
Территория будущей застройки, как отмечено в документах, свободна от строений. Рядом находится девятиэтажный ЖК от того же инвестора (работать на участке планирует компания "Прайд Инвест"), административные здания, частный сектор.
Первые этажи дома отдадут под помещения общественные назначения (общая площадь 850 "квадратов"). У ЖК будет подземно-наземная автостоянка на 100 машино-мест, еще 29 автомобилей предлагают разместить на открытой парковке. Во дворе комплекса заложены детские игровые площадки, зоны для занятий физкультурой, отдыха, хозяйственных целей.
Проект планировки квартала, желтым выделен планируемый ЖК / Фото: "Альфа-Проект"
Отметим, что микрорайон, ограниченный улицами Чернышевского, Промышленной, Интернациональной и проспектом Комсомольским, считается одним из перспективных для застройки.
Согласно утвержденному проекту планировки, здесь заложено 13 многоквартирных домов на 1975 квартир (не считая трех строящихся ЖК), детсад на 220 мест, объект общественного назначения, два административных здания, фитнес-центр, несколько трансформаторных подстанций, два подземных гаража-стоянки (общая вместимость 160 машино-мест), четыре подземно-наземных гаража на 860 автомобилей.
Чтобы все это построить, нужно снести 145 объектов, среди которых три малоэтажных многоквартирных дома и 140 индивидуальных жилых домов. Развитие квартала рассчитано до 2035 года.
08:45:37 19-03-2026
И правильно. А то вблизи ценра города деревня . Только коров не хватает.
15:40:01 19-03-2026
Гость (08:45:37 19-03-2026) И правильно. А то вблизи ценра города деревня . Только коров... Вы,наверное, думаете ,что теперь из центра уменьшатся пробки? Увеличится количество мест в школах и садах? Значительно увеличится количество транспорта ? Рядом построят больницы и поликлиники,спортивные школы? Отремонтируют водопровод, который жутко изношен?
НАСЕЛЕНИЯ В ЭТОМ РАЙОНЕ СТАНЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ.Должны не только строить человейники,а развивать всю инфраструктуру!!!
09:00:26 19-03-2026
В этом районе дом на доме, домом погоняет. Нормальных парковок нет. Лучше бы спорткомплекс построили. Там в округе нет ни одного нормального.
09:38:24 19-03-2026
422 жителей- а если захотят жить 450 жителей? не пустят?
10:01:32 19-03-2026
Нам в центре человейники не нужны.
11:04:47 19-03-2026
Весь город уже превращён в сплошной спальник как на выселках из сплошных стекловатников. А ведь когда-то был зелёный летом очень уютный город, а в ковше около элеватора был пляж, навесной мост, а по реке ходили пассажирские пароходики и скоростные ракеты на подводных крыльях до Новосибирска. Ягода на рынке продавалась вёдрами и стоила сущие копейки. И уже ничего из этого нет и уже никогда не будет, как нет уже ни заводов, ни промышленности, а тесный и душный город-спальник ни дня не может прожить без дотаций из Москвы.
15:16:19 19-03-2026
Гость (11:04:47 19-03-2026) Весь город уже превращён в сплошной спальник как на выселках... На "скоростной" ракете до Новосиба куда не шло, а вот назад на полудохлой черепахе ну его нафиг
15:31:15 19-03-2026
Гость (11:04:47 19-03-2026) Весь город уже превращён в сплошной спальник как на выселках... Извиняй, сейчас дураков нет. Чтоб целый день горбатиться и продавать тебе ягоду ведрами за сущие копейуи.
03:52:17 20-03-2026
225 квартир для 422 человек, зачем детская площадка? Если даже не в каждой квартире будут жить двое.
18:42:59 20-03-2026
А владельцев 140 индивидуальных жилых домов спросили, хотят они сносить свои дома. А главное, размер компенсации. Люди-расходный материал для власть имущих.