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Россиянам запретили контактировать с белками, которые часто переносят смертельную болезнь

Белки могут передать вирус домашним животным, например кошке

07 мая 2026, 08:15, ИА Амител

Белка / Животные / Парк / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Белка / Животные / Парк / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россиян предупредили об опасности контактов с лесными белками и другими дикими животными из-за риска заражения бешенством. Об этом в беседе с 360.ru рассказал врач функциональной диагностики и кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, переносчиками вируса могут быть не только белки, но и другие дикие животные — еноты, лисы и ежи. Медик пояснил, что бешенство поражает головной мозг зверя и меняет его поведение, из-за чего животные могут сами стремиться к контакту с человеком.

«К сожалению, это смертельное заболевание. Белки могут передать вирус домашним животным, например кошке. К сожалению, вакцинация бывает не всегда успешной, мы не успеваем победить болезнь», — объяснил он.

Врач подчеркнул, что при любом контакте с потенциальным носителем инфекции необходимо как можно скорее вымыть руки и обратиться в ближайший травмпункт. Также Кондрахин отметил, что в мировой практике описаны лишь три случая выживания людей после заражения бешенством.

Черная кошка на улице / Фото: amic.ru

Врач дала советы по снижению риска бешенства у домашних животных

Эксперт также обратила внимание на недопустимость самолечения при подозрении на бешенство
НОВОСТИЗдоровье

Здоровье Россия советы эксперта дикие животные бешенство Медики
       

Комментарии 15

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Гость

08:19:22 07-05-2026

У белки спрашивать про болезнь?) У нас половина Барнаула в парках с ними контактирует

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Гость

08:27:55 07-05-2026

Гость (08:19:22 07-05-2026) У белки спрашивать про болезнь?) У нас половина Барнаула в п... А потом у домашних собак и кошек бешенство...

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Гость

09:28:19 07-05-2026

Гость (08:27:55 07-05-2026) А потом у домашних собак и кошек бешенство...... И это очень хорошо, меньше бродячих собак и кошек - чище город.

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Гость

09:46:36 07-05-2026

Гость (09:28:19 07-05-2026) И это очень хорошо, меньше бродячих собак и кошек - чище гор... Меньше гоблинов - чище город...

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Гость

11:40:17 07-05-2026

Гость (09:46:36 07-05-2026) Меньше гоблинов - чище город...... С каких пор бродячих блоховозов называют гоблинами?

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Гость

11:01:12 07-05-2026

Гость (08:27:55 07-05-2026) А потом у домашних собак и кошек бешенство...... Какой ... будет бегать за белкой, чтобы ее покормить, если у него есть кошка или собака? 😆

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Гость

08:28:04 07-05-2026

раньше идиотов на кухне заслушивали и в дурке
а теперь вот публикуют, на всеобщее обозрение

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Гость

08:46:43 07-05-2026

Гость (08:28:04 07-05-2026) раньше идиотов на кухне заслушивали и в дуркеа теперь во...
Ну так не публикуйся, все в твоих руках

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Гость

09:00:02 07-05-2026

запретили.. и кто будет ловить наказывать?

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Гость

09:11:45 07-05-2026

По пятницам много белочек сами приходят

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Гость

09:43:39 07-05-2026

Гость (09:11:45 07-05-2026) По пятницам много белочек сами приходят... Вы там с этими пятничными белками того, постарайтесь поменьше контактировать. Люди вон не убереглись, а теперь такие вот статейки катают...

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Гость

10:08:23 07-05-2026

Гость (09:43:39 07-05-2026) Вы там с этими пятничными белками того, постарайтесь поменьш...
Ну так объясни, что в статье по твоему мнению неверно. Конкретно, с примерами. Или ты просто пукнул в лужу?

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Мусик

10:37:01 07-05-2026

Гость (10:08:23 07-05-2026) Ну так объясни, что в статье по твоему мнению неверно. К... чел прав - бешеные бабки заражают собачек и кошаков, которые по пьяни пристают к белкам.
вот и.

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Гость

11:13:15 07-05-2026

Если белки так опасны - можно ли их просто убивать? Уберите всякие кормушки для белок из парков - там вообще рассада смертельных микробов.

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Гость

17:22:49 07-05-2026

Гость (11:13:15 07-05-2026) Если белки так опасны - можно ли их просто убивать? Уберите ...
Открою тайну, но можно не облизывать кормушки. Если с едой все так плохо, то вы можете обратиться в социальный приют или храм

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