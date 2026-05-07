Россиянам запретили контактировать с белками, которые часто переносят смертельную болезнь

Белки могут передать вирус домашним животным, например кошке

07 мая 2026, 08:15, ИА Амител

Белка / Животные / Парк / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россиян предупредили об опасности контактов с лесными белками и другими дикими животными из-за риска заражения бешенством. Об этом в беседе с 360.ru рассказал врач функциональной диагностики и кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, переносчиками вируса могут быть не только белки, но и другие дикие животные — еноты, лисы и ежи. Медик пояснил, что бешенство поражает головной мозг зверя и меняет его поведение, из-за чего животные могут сами стремиться к контакту с человеком.

«К сожалению, это смертельное заболевание. Белки могут передать вирус домашним животным, например кошке. К сожалению, вакцинация бывает не всегда успешной, мы не успеваем победить болезнь», — объяснил он.

Врач подчеркнул, что при любом контакте с потенциальным носителем инфекции необходимо как можно скорее вымыть руки и обратиться в ближайший травмпункт. Также Кондрахин отметил, что в мировой практике описаны лишь три случая выживания людей после заражения бешенством.