Россиянам запретили контактировать с белками, которые часто переносят смертельную болезнь
Белки могут передать вирус домашним животным, например кошке
07 мая 2026, 08:15, ИА Амител
Россиян предупредили об опасности контактов с лесными белками и другими дикими животными из-за риска заражения бешенством. Об этом в беседе с 360.ru рассказал врач функциональной диагностики и кардиолог Андрей Кондрахин.
По словам специалиста, переносчиками вируса могут быть не только белки, но и другие дикие животные — еноты, лисы и ежи. Медик пояснил, что бешенство поражает головной мозг зверя и меняет его поведение, из-за чего животные могут сами стремиться к контакту с человеком.
«К сожалению, это смертельное заболевание. Белки могут передать вирус домашним животным, например кошке. К сожалению, вакцинация бывает не всегда успешной, мы не успеваем победить болезнь», — объяснил он.
Врач подчеркнул, что при любом контакте с потенциальным носителем инфекции необходимо как можно скорее вымыть руки и обратиться в ближайший травмпункт. Также Кондрахин отметил, что в мировой практике описаны лишь три случая выживания людей после заражения бешенством.
08:19:22 07-05-2026
У белки спрашивать про болезнь?) У нас половина Барнаула в парках с ними контактирует
08:27:55 07-05-2026
Гость (08:19:22 07-05-2026) У белки спрашивать про болезнь?) У нас половина Барнаула в п... А потом у домашних собак и кошек бешенство...
09:28:19 07-05-2026
Гость (08:27:55 07-05-2026) А потом у домашних собак и кошек бешенство...... И это очень хорошо, меньше бродячих собак и кошек - чище город.
09:46:36 07-05-2026
Гость (09:28:19 07-05-2026) И это очень хорошо, меньше бродячих собак и кошек - чище гор... Меньше гоблинов - чище город...
11:40:17 07-05-2026
Гость (09:46:36 07-05-2026) Меньше гоблинов - чище город...... С каких пор бродячих блоховозов называют гоблинами?
11:01:12 07-05-2026
Гость (08:27:55 07-05-2026) А потом у домашних собак и кошек бешенство...... Какой ... будет бегать за белкой, чтобы ее покормить, если у него есть кошка или собака? 😆
08:28:04 07-05-2026
раньше идиотов на кухне заслушивали и в дурке
а теперь вот публикуют, на всеобщее обозрение
08:46:43 07-05-2026
Гость (08:28:04 07-05-2026) раньше идиотов на кухне заслушивали и в дуркеа теперь во...
Ну так не публикуйся, все в твоих руках
09:00:02 07-05-2026
запретили.. и кто будет ловить наказывать?
09:11:45 07-05-2026
По пятницам много белочек сами приходят
09:43:39 07-05-2026
Гость (09:11:45 07-05-2026) По пятницам много белочек сами приходят... Вы там с этими пятничными белками того, постарайтесь поменьше контактировать. Люди вон не убереглись, а теперь такие вот статейки катают...
10:08:23 07-05-2026
Гость (09:43:39 07-05-2026) Вы там с этими пятничными белками того, постарайтесь поменьш...
Ну так объясни, что в статье по твоему мнению неверно. Конкретно, с примерами. Или ты просто пукнул в лужу?
10:37:01 07-05-2026
Гость (10:08:23 07-05-2026) Ну так объясни, что в статье по твоему мнению неверно. К... чел прав - бешеные бабки заражают собачек и кошаков, которые по пьяни пристают к белкам.
вот и.
11:13:15 07-05-2026
Если белки так опасны - можно ли их просто убивать? Уберите всякие кормушки для белок из парков - там вообще рассада смертельных микробов.
17:22:49 07-05-2026
Гость (11:13:15 07-05-2026) Если белки так опасны - можно ли их просто убивать? Уберите ...
Открою тайну, но можно не облизывать кормушки. Если с едой все так плохо, то вы можете обратиться в социальный приют или храм