Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае 10 сентября
Местами ожидается порывистый ветер
10 сентября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Теплая погода сохранится в Алтайском крае в воскресенье, 10 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха в этот день составит +21...+26 градусов, при этом будет преимущественно без осадков. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле термометры покажут до 23 градусов выше нуля. Как и в целом по региону, дождей не будет, а скорость ветра не должна превышать 7 м/с.
14:55:22 10-09-2023
С 12 часов. Идёт дождь и до сих пор, то есть 3.00