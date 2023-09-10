Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае 10 сентября

Местами ожидается порывистый ветер

10 сентября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Теплая погода сохранится в Алтайском крае в воскресенье, 10 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в этот день составит +21...+26 градусов, при этом будет преимущественно без осадков. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле термометры покажут до 23 градусов выше нуля. Как и в целом по региону, дождей не будет, а скорость ветра не должна превышать 7 м/с.